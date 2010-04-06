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2017

2017 Box Office Flops

Pending movies with major overseas markets left to open: The Mountain Between Us | Flatliners | Battle of the Sexes | Detroit | The Nut Job 2: Nutty by Nature | Logan Lucky | Birth Of The Dragon







  • Birdfish

    NO I CANNOT EVEN GO TO THE MOVIES TO SEE THE FLOPS.
    WHY IS THIS?????????????
    SEATS ARE VERY EXPENSIVE AND THERE IS NO OLD AGE OR HANDICAP DISCOUNT
    AND THE SEATS DO NOT ACCOMODATE THE HANDICAPED
    I HAVE A MEDICAL HANDICAP OF OBESITIES FROM MY GLANDS AND CANNOT FIT IN THE SEATS.
    I NEED A SPECIAL SEAT OR A COUCH AND YES THE AMERICAN WITH DISABILITIES LAW SAYS THE MOVIE THEATERS MUST ACCOMODATE.
    I HAVE WROTE A LETTER OF COMPLAINT THAT THEY MUST ACCOMODATE!

    NOTE: I HAVE A HATEFUL CYBER STALKER. HE CAN SOMEHOW POST WITH MY VERY OWN NAME. PLEASE IGNORE HIS HATEFUL MOCKINGS.

    • Keith Johnson

      Whoa, just take it easy man.

  • Dylan W

    Predictions for movies that will flop this year from this point on:
    – Rings (It cost $33 million to make and it’s a sequel to a movie from 12 years ago.)
    – The Space Between Us (If the budget for this sci-fi movie is $50+ million, it is going to tank because of a lack of public interest.)
    – Collide (It’s been moved around multiple times and it has a $29.2 million budget. Nicolas Hoult is not a box office draw outside of franchises, About a Boy, and Warm Bodies. Remember Jack the Giant Slayer?)
    – Rock Dog (It already flopped in its native China, it has a $60 million budget with no big stars aside from J.K. Simmons, and it’s coming out two weeks after The Lego Batman Movie and a week before Leap! so competition will be tough.)
    – Leap! (The Weinstein Company hasn’t had a good track record lately with Jane Got a Gun, Hands of Stone, and Gold flopping. If this is promoted decently in the next month, it might do okay since it only has a $30 million budget.)
    – CHiPs (Depending on the budget, this one will probably get lost in the crowd. Based on the trailer, it doesn’t really stand out from other recent R-rated comedies. However, it being a comedy might be enough to become a mid-level hit.)
    – Life (The buzz is very weak on this one. It looks like an average sci-fi movie and it comes out the same weekend as Power Rangers which will most likely dominate that weekend. Sci-fi movies tend to have costly budgets and this one looks like it’s in the $50m-$65m range.)
    – Ghost in the Shell (I think the reviews are going to make it or break it for most people. It’s a crowded March and this one could get lost in the shuffle if it’s not well received.)
    – Spark (Power Rangers, The Boss Baby, and Smurfs: The Lost Village will still be playing when this one comes out.)
    – Unforgettable (Ironically, it looks like a forgettable thriller. Katherine Heigl hasn’t really been a box office draw for 7 years.)
    – Everything, Everything (The premise sounds like a gender-swapped Bubble Boy but if it was a drama.)
    – All Eyez On Me (This will probably be a great movie but it cost $45 million to make. Then again, it could surprise just like Straight Outta Compton did.)
    – Bad Dads (The House and possibly even Rock That Body will still be playing and a male spin-off of Bad Moms kinda defeats the purpose of what the original tried to accomplish.)
    – Valerian and the City of a Thousand Planets (The effects look impressive but if the story doesn’t connect with the general public, the $180 million price tag will hurt STX Entertainment greatly.)
    – The Dark Tower (July is crowded and may get overlooked. It’s been in development for a very long time and Matthew McConaughey has recently had 2 flops (Free State of Jones, Gold) but one big success (Sing).)
    – The Emoji Movie (The teaser trailer was received about as well as the first Ghostbusters trailer so I expect a big flop from Sony if the official trailer doesn’t turn audiences around on the concept.)
    – Baby Driver (This could fall in line with the Three Flavours Cornetto trilogy or it could fall in line with Scott Pilgrim vs. the World. It will probably be very funny but Edgar Wright is not a box office draw.)
    – Villa Capri (Broad Green Pictures has only one hit to their name: A Walk in the Woods. Golf movies have never been big box office hits and Morgan Freeman is becoming less of a draw nowadays.)
    – Renegades (This was supposed to come out last summer and now it’s coming out in September. Add to the fact that its budget is $40 million and it’s being dumped on Labor Day weekend and you’ve got a flop waiting to happen.)
    – Flatliners (The original wasn’t even a huge hit back in 1990. I don’t expect the remake to do better.)
    – The Commuter (I predict this one will fall closer to Run All Night than Non-Stop or Unknown due to competition from Blade Runner 2049 and Kingsman: The Golden Circle.)
    – The Star (Nativity movies have traditionally not done well at the box office. Admittedly, this one has the advantage of being animated, animal-focused, and boasting an all-star voice cast. However, Pixar will release Coco two weeks later.)
    – Murder On the Orient Express (Johnny Depp has been on a huge down turn lately.)
    – The Six Billion Dollar Man (Mark Wahlberg had a bad year at the box office last year with 2 well-received movies that audiences didn’t connect with. Plus, The Man from U.N.C.L.E. flopped two years ago when it tried to make a movie adaptation of a classic TV show.)

    • Bob Knee

      For The Space Between Us, STX reduced their exposure to under $4 million. It probably won’t lose them any money.

      • Valerian was produced by EuropaCorp. STX is merely distributing. If anyone will get hurt, its EuropaCorp.

        • Dylan W

          I actually did know that.

        • Bob Knee

          I think EuropaCorp’s definitely going to reduce their exposure as much as possible, though. They already are getting other companies to buy large percentages of their own company in order to make sure they don’t have to deal with the potential fallout.

          • Dylan W

            If the right marketing push is made for Valerian, I could see it being successful in the U.S. I think it’ll be a big hit in France because of brand recognition and most likely a big marketing push there.

      • Dylan W

        It’s not tracking very well and it is getting some of the worst reviews so far this year. I didn’t notice it before but one of the writers of The Space Between Us also wrote Collateral Beauty. That’s not a good sign.

        • That writer should never work again.

          • Dylan W

            Agreed. Collateral Beauty was one of the most mean-spirited dramas I’ve seen in a long time.

      • Rollins

        I read that the expenses with P & A were $ 20 million. That is, the STX will suffer some damage.

        • Bob Knee

          I have to say, I wasn’t expecting it to bomb this badly.

    • Bob Knee

      For Murder On the Orient Express, Johnny Depp may not be that important considering it’s an ensemble film and *(Sort-of spoilers for an 83 year old book and events that’ll happen in the first 20 minutes of the film)* he’s going to die pretty early in the film, considering his character is the victim implied in the title.

      • Dylan W

        Oh, I realize that I could be wrong. It’s just some of my predictions. There is no trailer out and I don’t know what the budget is so I’m just going off of box office trends for that one.

    • Tristan Michels

      ”Geostorm” would probably be a box office flop. To me, it just looks like another generic big budget disaster film that we don’t need. ”Ferdinand” looks like another suggestion as well. It’s going to compete with ”Star Wars:The Last Jedi”, a film that will take pretty much all of it’s audience, and plus, it doesn’t look very good as well, especially for an animated film. ”Jumanji: Welcome To The Jungle” could be a possible suggestion as well. Sure, the film, from what I saw in the trailer, it looks fun and campy, but it also looks like another generic big budget remake/reboot we don’t need at all.

  • Dylan W

    Get ready to add a page for The Space Between Us. It has a $30 million budget and it made just $3.8 million in its opening weekend. I don’t expect the international numbers to save its fate either.

    • BoxOfficeFlops

      added.

  • Rollins

    A Cure for Wellness.
    Budget : $30 million
    Opening: $4,2 million

    • Dylan W

      Aw, you beat me to it. I was just typing that. xD Also, the budget was $40 million, not $30 million.

  • Dylan W

    Since you added a page for Collide, you should probably add a page for Rock Dog. There’s no way it’s going to make back its $60 million budget. It even flopped in China where it was made.

    • BoxOfficeFlops

      Been working on it. will be up later today.

  • Keith Johnson

    Huh, 2017’s not off to a great start so far. Granted, when there are only five movies of note released so far and last year was one of the most loaded for cinema, it’s not too surprising. I imagine things will improve come summer.

    • Devon P

      January is often used as a dump month where films the studio had little faith in are released. There is usually a hit or two (not including oscar nominees) but many of the films released in this period aren’t expected to be hits.

      • ASB

        Watch Split and then tell me

        • Dylan W

          Split is one of the rare exceptions.

  • Rollins

    Matt Damon’s ‘The Great Wall’ to Lose $75 Million; Future U.S.-China Productions in Doubt

    http://www.hollywoodreporter.com/news/what-great-walls-box-office-flop-will-cost-studios-981602

    • Dylan W

      Its run is still not done yet so I don’t expect an article just yet.

    • dafs

      It’s looking really bad, though. Week 6, a whopping $88,000.

  • Ian

    “The Comedian” starring Robert De Niro had a $15 Million budget. After 12 weeks in release it has grossed $1.65 Million.

  • nolive2020

    A United Kingdom – Currently at $10 million after several months with a $20 million budget.

  • Dylan W

    I know that CHiPs has a fairly low budget at just $25 million but I doubt that it’s going to break even. It would probably need to make about $50 million to do that and it’s only made $10 million worldwide in its first 4 days. You should probably start working on an article for CHiPs (and possibly even Life too if it doesn’t pull in international numbers).

  • Brian D

    Ghost in the Shell is definitely going to be on this list. The film bombed hard this weekend to freaking The Boss Baby: http://www.msn.com/en-us/movies/news/%e2%80%98the-boss-baby%e2%80%99-upsets-box-office-with-dollar50-million-opening/ar-BBzd06A?li=BBnb7Kz&ocid=iehp

    • Dylan W

      Ghost in the Shell might not be a total bust. Just like Warcraft, xXx: Return of Xander Cage, and The Great Wall, international numbers might be good enough that it can break even. It isn’t looking very good for Power Rangers with a huge second weekend drop and weak international numbers. It’s kinda sad to hear because I surprisingly enjoyed Ghost in the Shell and Power Rangers.

      • Brian D

        It’s doing terrible in international numbers too. Domestically the film only made around 19 million dollars and internationally so far it has only made around 40 million. The film has a 100 million dollar budget and that is not even counting all the marketing and PR that went with this film. They are definitely not going to make a profit with this one, and it definitely kills any potential for a sequel. To be honest…. I wouldn’t really want a sequel anyways. If you’ve already seen the original Ghost in the Shell and some of the other series… you’re mostly going to be bored since the movie is just a hodgepodge of all of them with very little new stuff and the new stuff that’s there isn’t really good. If you haven’t seen Ghost in the Shell though, you’ll probably enjoy it. Also, the whole white washing controversy.. while I do find stupid… certainly doesn’t help this film and it shows and while this film hasn’t been released yet to China or Japan… I certainly don’t think they are going to take too kindly to potential whitewashing. http://www.polygon.com/2017/4/3/15159676/ghost-in-the-shell-flops-ticket-sales

        • Dylan W

          I have seen Ghost in the Shell and I thought it was okay. It was definitely more style over substance but I digress. I plan on watching the anime very soon because the new movie had me intrigued by its premise and I wanted to compare. Also, when many people in Japan were shown an image of Scarlet Johansson as the Major, a lot of them actually didn’t mind it. (There was a video on YouTube of it but I can’t remember what the title of the video was.) Regardless, Ghost in the Shell is going to dominate in the Asian markets. Don’t underestimate Ghost in the Shell’s box office potential. An anime movie called Your Name came out last year and dominated in Japan, making over $214 million in just that country alone! (It also grossed $83.7 million in China and $26.3 million in South Korea.) While I don’t expect Ghost in the Shell to do as close to as well as Your Name, just keep in mind that it hasn’t been released in the Asian markets yet so it still has time to recover.

          • Brian D

            We’ll have to see, but I still have my doubts. Also, correction to the movie’s budget. The movie’s budget is actually $110 million dollars instead of $100 million.

          • Dylan W

            I already knew the budget was $110 million. Just check Box Office Mojo. I wouldn’t be shocked if Ghost in the Shell unperforms in many major markets outside of the U.S. but it hasn’t even been out for a whole week so there is still time. For now, it’s a waiting game. I’ve already saw the movie in theaters so I’ve already contributed to its box office.

          • Sean McGinnis

            According to Deadline, Ghost in the Shell is expected to lose $60 Million.

            http://deadline.com/2017/04/ghost-in-the-shell-scarlett-johansson-box-office-flop-whitewash-1202061479/

          • BoxOfficeFlops

            Maybe it will. But that seems quite a bit overzealous and clickbait-y to post just a few days after it opened — with many more markets to come. Some movies are clear losers out of the gate, but its too early to declare a specific loss for this one. I miss the deadline days of Nikki Finke.

          • Dylan W

            I couldn’t agree more. That being said, Life and CHiPs look like they’re toast at this point and don’t be shocked if Power Rangers doesn’t make a profit either. It had a solid opening weekend but a horrible second weekend drop. It’s looking like it might not even break $100 million in the U.S. now.

          • Sean McGinnis

            Just came back from the film tonight, I liked it okay; it’s a step up for live-action anime adaptations. But I will say it’s very flawed, like it’s two movies (one is the original GitS, the other is a Robocop-styled revenge story) awkwardly merging together.

            And it looked really cool in IMAX 3D. Surprisingly, it didn’t feel gimmicky, and it did the visuals justice.

          • Dylan W

            I don’t have an IMAX theater around me. I bet it looked really cool in IMAX 3D. I’m kinda like you. I thought GitS was okay but very flawed. I’m sure if they ever did a sequel (even though they probably won’t), the other characters surrounding the Major would be more fleshed out.

  • Jordan Newell White

    You have not added any flops or any movies to this list for the entire month of March, giving me the illusion that no movie flopped in March. What happened?

    • Dylan W

      Movies that flopped in March:
      – Table 19 (Budget: $5 million; Box office: $3.6 million) – won’t be added because of its small budget
      – The Belko Experiment (Budget: $5M; BO: $9M) – won’t be added for the same reason as Table 19 (small budget)
      – CHiPs (Budget: $25M; BO: $18.2M) – this will probably get a page but its theater run is still going
      – Life (Budget: $58M; BO: $50.7M) – this will probably get a page but its theater run is still going
      – Power Rangers (Budget: $100M; BO: $97.8M) – this was in the clear until its huge second weekend drop; if the international numbers don’t pick up, this will probably get a page
      – Ghost in the Shell (Budget: $110M; BO: $58.8M) – normally, this would have a page by now but it still hasn’t been released in many major territories and the Asian market might be enough to save this one from total disaster

      • Sean McGinnis

        Kind of sucks that Power Rangers film is bombing as hard as it is, especially internationally. I found it to be surprisingly enjoyable and decently-crafted (despite the generic story and muddled third act), the chemistry/development with the cast was on-point. I guess audiences didn’t feel the same since there were so many (admittedly better) options playing, like BatB, Logan, and Kong: Skull Island.

        As for Ghost in the Shell, its losses were a given. Aside from the crazy “white-washing” controversy, it was an adaptation that no one asked for, and barely anybody knew its source material. Not to mention that it looked generic, giving everyone RoboCop 2014 flashbacks. Still, I’ll try and see it this weekend, hoping the IMAX screenings are still up.

        • Sean McGinnis

          Also, even if this may sound silly, do you think Smurfs: The Lost Village will bomb? Sony and box-office investors are predicting a $16-22 Million domestic opening, and their counting on stronger international numbers to soften the domestic gross. It also has a fairly modest $60 Million production budget, reported by Variety. But at the same time, we have the factors of mediocre reviews, Smurfs 2’s disappointing run, and Boss Baby’s over-performance to question The Lost Village’s success.

          http://variety.com/2017/film/box-office/box-office-smurfs-the-lost-village-going-in-style-boss-baby-1202022784/

          • ASB

            I think it will!

          • Sean McGinnis

            I’m thinking it’s going to have a hard time breaking even. So far, it’s made $16M Domestically, and $42M Internationally. If it’s not a money loser for Sony, it seems like a disappointment at best.

          • Dylan W

            I don’t think Smurfs: The Lost Village will bomb. It won’t do as well as The Boss Baby but it will at least break even. Now as for the animated movie that comes out the weekend after Smurfs (that being Spark: A Space Tail), that’s a whole different story.

          • C.J. O’Dell

            And don’t forget both of the other Smurfs films made a lot of money overseas.

      • ASB

        Now tell me that did you watch and enjoy any of these? I found the the trailer of PR one-dimensional.

        • Dylan W

          The Belko Experiment had an interesting plot but muddled execution. I actually enjoyed Power Rangers more than I thought I would considering I didn’t really care for the show when I was a kid. I saw it with a friend who wasn’t a Power Rangers fan either and we both had fun seeing it on a Friday afternoon. The movie plays out like if you mixed The Breakfast Club with Power Rangers. If that doesn’t interest you, then I doubt you’ll really enjoy it. I enjoyed aspects Ghost in the Shell. Visually, it looks incredible and the art direction reminds me of something like Blade Runner. There are some aspects of the movie that were weak. The pacing is sometimes a bit too slow and more focus should’ve been placed on other characters surrounding the Major. Most people tend to be mixed on it so take from that what you will. I haven’t seen Table 19, Life, or CHiPs yet. I thought CHiPs looked like absolute dogshit and from what I’ve heard, it is just that.

          • ASB

            Have you seen Table 19, Life, Chips or any of the new flop feature films?

          • ASB

            GinS resembles Blade Runner a lot…no character development

  • JMovie lover

    I know that it hasnt come out yet but if this is true, better start working on an article for the Promise because there is no way its gonna come close to making that $100 million budget back.http://variety.com/2016/film/news/promise-film-armenian-genocide-1201892838/

  • Jordan Newell White

    You added CHIPS! Finally, after some dormant activity, you’ve added a flop. Will you be adding more films that flopped in March, or early this April?

  • Rollins
    • Dylan W

      There are still major territories that Ghost in the Shell hasn’t been released in yet. It’s way too early to make an article for it. On the bright side, it has at least made its budget back now.

      • Brian D

        No, I don’t think it’s early to call it and I think everyone knows at this point that this film flopped really hard. Box office totals have come back for Japan and China and they are not good and these two are pretty much where you would expect the film to do well and it way underperformed. In China, while the film did make it number one at the box office and the film already had muted expectations , it way underperformed only making 20.3 million which is really really bad and next week The Fate of the Furious opens up in China and it’s pretty much going to sink whatever box office this film had. Not to mention that the Chinese media called the film pūjiē which means that the film literally fell flat on it’s face. In Japan, the film lost out to last year’s Sing earning only 3.3 million during the opening weekend. http://variety.com/2017/film/asia/japan-box-office-ghost-in-the-shell-opens-behind-sing-1202028023/ http://chinafilminsider.com/china-box-office-meek-ghost-stays-in-shell/ Also, just because a film makes back it’s budget that does not mean that the film is not a flop. Ghostbusters 2016 made back it’s budget but still was flop due to the expensive marketing, preforming under expectations, and failing overseas. Ghost in the Shell is performing the same except unlike Ghostbusters it bombed here domestically while doing slightly better in Japan, although it is failing elsewhere. Power Rangers is also not performing well at all overseas, leaving doubts about a potential sequel.

        • Dylan W

          Oh, I couldn’t find the Japan numbers before. Wow, that’s really bad.

  • twnick2014

    Both Ghost in the Shell and Power Rangers need to be added to this list. Maybe Fist Fight as well (grossed less than $41 million worldwide on a $25 million budget).

    • twnick2014

      “Life” should be included in this list as well.

    • Dylan W

      Fist Fight had a $20 million budget. Life should probably be on here, though.

  • Jordan Newell White

    Another flop has been added. Life. What other movies flopped in March and April?

  • Brian D

    Ghost In the Shell needs to be added at this point. The numbers for the Asian market have come out and they are not good and with the release of The Fate of the Furious, any chance for this movie to earn more money is pretty much dead.
    China: http://chinafilminsider.com/china-box-office-meek-ghost-stays-in-shell/
    Japan: http://variety.com/2017/film/asia/japan-box-office-ghost-in-the-shell-opens-behind-sing-1202028023/

    • Michael

      I think Valerian and City of a Thousand Planets is gonna be on the box office bomb list. The budget is $220 million!!!!! Good luck getting that money back.

  • Jordan Newell White

    Ghost in the Shell, another movie that flopped, has been added! What other movies flopped in March and April?

    • Dylan W

      There are five movies opening this weekend (Born in China, Free Fire, Phoenix Forgotten, The Promise, and Unforgettable). I think that Born in China will do fine and Phoenix Forgotten likely had a very low budget and will do fine because of that. Free Fire will probably underperform but not bomb. The Promise has a $100 million budget and will easily be one of the biggest box office bombs of the whole year. Unforgettable is probably going to bomb as well but probably only has a budget of about $20-25 million going off of its cast.

  • Keith Johnson

    Spark has made an absolutely awful $148,923 so far, although it was only released in 356 theaters.

    • Sean McGinnis

      I dunno if Spark should even count. Yes, it’s intake is atrocious, but like you said, it was released at 365 theaters (a limited release). It also doesn’t help that Open Road didn’t release any figures on the production budget.

  • pippitypup

    Would it be possible to have the log-line or something similar for movies? I understand that Spider-man 6 is going to be about Spider-man, but some movies give me no clue. What’s Life about, or Sleepless, or Collide? The cover art is useless. Just a word or so, enough to help me gauge just how disastrous some of these are.

    • Dylan W

      Life – alien life form attacks astronauts aboard the International Space Station
      Sleepless – cop tries to rescue his teenage son from criminals
      Collide – a money runner tries to protect him and his girlfriend from mobsters who want to kill them and steal their cargo

  • Leo

    Get ready for The Promise to be added. It’s projected to make $4 million opening weekend on a budget between $90 to $100 million!

    • Dylan W

      Believe it or not, The Promise wasn’t solely made to make money. The man who financed the project (who is sadly dead now) wanted more people to know about the horrific Armenian genocide that is still swept under the rug over in Turkey. In fact, the proceeds of the film are going to some sort of foundation (I can’t remember the name of it). However, there should still be a page for it regardless.

      • ramjo

        I have not watched The Promise, is it good?

        • Dylan W

          I have not seen The Promise. I’ll have to wait until it comes out on Blu-Ray now since it just left my theater. Its theater count is taking a huge hit this weekend so I doubt that it’s playing in your area. The critics were mixed on the movie while audiences seemed to love it. I don’t have an opinion on it since I haven’t seen it but I’ll let you know once I have watched it.

    • ramjo

      Christian Bale is a great actor, an A-list Star.. I like him

  • Kadeemluvmusic

    Welcome to the bombs lists, Katherine Heigl. Unforgettable is the next April movie to bomb. What’s with the April bombs anyway?

    • Dylan W

      It probably won’t get it a page for 2 reasons:
      1. Its small budget ($12 million) will not be hard to recoup. Even if it doesn’t break even in theaters, it won’t be a huge strike against Warner Bros.
      2. Typically, pages aren’t added on here unless they have budgets of at least $20 million or if the flop is notable (such as Max Steel).

  • Jordan Newell White

    What other movies flopped in March and April. So far, only two billion dollar movies, Beauty and the Beast and The Fate of the Furious.

    • Dylan W

      Movies that need pages added:
      – Power Rangers ($100m budget, $130.6m gross)
      – The Zookeeper’s Wife ($20m budget, $13.8m gross)
      – The Promise ($90m budget, $4.1m gross)

      • BoxOfficeFlops

        Holding off on Power Rangers until it opens in China. Zookeeper’s Wife hasn’t been released in a major offshore market yet (except UK, which numbers haven’t posted yet).

        • Sean McGinnis

          I seriously hope that China can give Power Rangers a little bit more steam. I at least want one sequel, and the box office numbers (particularly internationally) are atrocious for a big-budgeted superhero film .

          Sadly, I’m quite doubtful, considering on how the film focuses more on character than action and spectacle. And that GOTG Vol. 2 comes out the week before.

          • ramjo

            a lot of movie is coming out for this month so it is going to be tough.

    • Ian

      I thought “The Shack”, released March 3, 2017 (against Logan and Get Out) was going to be a flop based on negative reviews and negative word of mouth. However it grossed $57 Million in the US and $31 Million in the foreign markets, on a $20 Million budget. 77 days after release it was still in 201 theatres though the theatre average was only $68 but that’s a run that went way longer what I expected.

  • Jordan Newell White

    The Promise has been added. Pardon me for giving out information, but do you want to know why I am here? I don’t want My Little Pony: The Movie to flop. You see, box office dollars often determine what kind of films a studio makes. Weak box office dollars led to Disney making CG feature films, which I don’t object to, given the amazing quality of Frozen and Moana. Weak box office dollars led to the same company remaking all their old animated feature films as live action/heavy lifelike CGI hybrids rather than fun original comedies like The Absent Minded Professor or The Love Bug. Have one big success from something that deviates from that formula, then they’ll start to think twice about keeping the trend going and decide to bring something back for a change. Audiences always want something new. Drag a formula on for too long and they grow tired.

    • Keith Johnson

      Hopefully MLP will do well, the fandom’s pretty big and provided most of them see it in theaters (as I plan to) it’ll probably at least break even.

  • Roman Reigns Owns The IWC

    Spark: A Space Tail should have flopped by now.

    • Dylan W

      The budget isn’t known so that’s probably why it doesn’t have a page.

      • Roman Reigns Owns The IWC

        Doubt it could be considered a success anywhere.

        • Dylan W

          Because the budget wasn’t announced, the question isn’t whether it did flop but rather how hard it flopped.

          • BoxOfficeFlops

            There was an interview somewhere online (I know that’s not very helpful), with the director talking about low budget animation in Canada. He did not specify the amount of money given to him, but it was somewhere in the mid teens — and that might have been before tax breaks.

          • Dylan W

            I remember reading that article but like you said, he didn’t say what the budget was.

          • Tristan Michels

            I finally found the budget for ”Spark”. It cost 40 million dollars to make! And it failed to make even a million dollars! I think it’s ready for this list.

  • pippitypup

    Better get ready for “The Circle”, Tom Hanks’ worst-performing film ever. Friday night “The Circle” took in just $3.2 million in 3,163 theaters. That means the per screen average was just over $1,000. Even with an $18 million budget that’s horrible. It’s at 17 on Rotten Tomatoes. People are ripping this Apple & Steve Jobs roman a clef to shreds.

    • Sean McGinnis

      It also has a CinemaScore of D+. That’s pretty unheard of as far as recent releases, especially since the last film to get that kind of grade was “The Disappointments Room”, and the most recent film to get a low CinemaScore rating was “Life” (C+).

      I never expected The Circle to get the critical scathing it’s received; the trailers looked interesting, but I guess that’s where the “trailers lie” trope comes to play.

      • ramjo

        Did you even watch the movie?

        • Sean McGinnis

          No…
          Did you like it?

          • ramjo

            I have not watched it. I think it is the last movie of Bill Paxton. I love the respect that The Circle is giving to Bill Paxton. His death has not been used to promote this movie. As a respect, the entire cast was focused on promoting the movie story. I only found out when i saw the cast involved and Bill is one of them. I guess im going to see this for him, I was a fan.

          • Sean McGinnis

            I heard about that. I haven’t seen much of Bill Paxton’s films, but I’ve heard he was great and well-respected. May his soul rest in peace.

            By the way, I hope you enjoy the film, maybe you’ll get something out of it:)

          • ramjo

            He is indeed a respected actor.

            I dunno if i will enjoy it… but with a review like that.. i doubt it.

            Tom Hanks too.. well known. Seeing him as a villain is a new thing for me cause i used to seeing him as a good guy in a movie. He has always been one of great actors.. fave was Forest Gump.. and etc.

            They also have casts popular stars iJohn Boyega and Emma.. How did they get all these stars to cast in the movie like this?

            if the movie is bad- regardless how many A-list stars in there – it many not be enough to draw people..considering there are many options – other movies to watch..

          • Sean McGinnis

            It’s mostly the animation geek in me speaking, but I’ll always remember Tom Hanks for Woody from the Toy Story films.

            I did see him in Sully and Forrest Gump; he provided some really good stuff in those. Odd to see him playing a bad guy in The Circle, though.

            And yeah, I expect The Circle to get a huge drop on its second weekend. The market is too crowded right now.

          • ramjo

            Yeah, i think it will drop.. If it has a better story- like Get out or Split, regardless of bigger films may come– it will be able to stick around.

            GOTG 2 is going to be huge.. I’m afraid of King Arthur..
            Pirattes of Caribbean still has it

            I’m unsure how Baywatch and Alien Covenant..

          • Sean McGinnis

            Alien Covenant would probably succeed, given the fact that it’s directed by Ridley Scott.

            Baywatch will most likely flop, unless it’s good (it’s going up against Pirates of the Caribbean).

            What Marvel movie do you think would gross the most; possibly up to a billion?

          • ramjo

            I think it is going to be a tight competition with Pirattes at the end of May..

            Captain Underpants seems to be a dark horse.. WW is anticipated but.. i wonder how good the story..reminds of 1st movie of Captain America..

            Transformer and Despicable are going to be juggernaut for June.. That’s for sure..

          • Sean McGinnis

            Dark horse? You mean like the underdog? Because plenty of people (myself included) are kind of skeptical towards Wonder Woman, and if it fails, then I guess Captain Underpants could supasss it on the 2nd weekend.

          • ramjo

            Yeah..Still it depends on the story– seems to be comedic.. watch out

            Wonder Woman is in a critical position.. It is put before Pirattes of Caribbean.. and WW has 2 weeks to earn before Transformers and Despicable… The Mummy does not look good to me, but it may still divide the moviegoers.. and it will earn.. maybe not much

          • Sean McGinnis

            Yeah, The Mummy looks bad. It might do okay on it’s OW, but may drop off when Transformers and Despicable Me 3 hit the scene.

            I gotta go to bed, sorry for cutting off short. I have AP testing tomorrow 😐

            Hope we can talk again!

          • ramjo

            Okau bro.. its almost 12 here.. gotta sleep too.

          • Dylan W

            I could easily see The Mummy flopping (especially with its $125 million budget) but then again, don’t discredit the power of Tom Cruise. His action movies tend to make a lot of money but I could see this getting lost in the shuffle with other June releases. Also, good luck on your AP tests. I hated doing those because of the small amount of time they give you to complete everything.

          • Sean McGinnis

            It’s kind of a risk for Universal, especially since The Mummy is supposed to jump start a Monster Cinematic Universe. We’ll have to find out next month, then.

            BTW, I just came out from taking my test, it wasn’t as bad as I thought it was going to be. I’ll be getting my scores in July. 😊

          • Dylan W

            Good. Also, I remember when Dracula Untold was supposed to jump start the Universal Monsters Cinematic Universe. They even changed the ending so that that version of Dracula could make way to being part of said universe. I don’t know why Universal changed their minds. Sure, it didn’t make $100 million+ in the U.S. or anything but it more than broke even in the long run. I didn’t like that movie but I feel so bad for the cast since they thought they were going to be a part of a larger monster universe and it just didn’t happen.

          • Sean McGinnis

            The idea of a Monster Universe kinda sounds cool. I haven’t watched Dracula Untold, but I heard it wasn’t that great. Kind of a shame regarding the cast’s broken dream; I hope they still get some good work to make up for it.

          • Dylan W

            Well, Luke Evans was Gaston in Beauty and the Beast so I’d say he’s doing just fine right now. 😀 Also, you could watch Dracula Untold for its hilariously bizarre choices but it won’t really mean much since it’s not considered canon with the UMCU now.

          • Sean McGinnis

            I might give it a shot, thanks. 🙂

          • Dylan W

            It is short so if you don’t like it, it’s only about an hour and a half long.

          • Sean McGinnis

            Thanks for the tip 🙂

          • Dylan W

            Wonder Woman flopping at the box office? Ha, good one! xD Even with the skepticism, it’s going to be huge. Most of the people who saw BvS, including those who didn’t enjoy it like myself, did at least give Gal Gadot credit for pulling off Wonder Woman in the few moments she was in BvS.

          • Sean McGinnis

            I know Wonder Woman definitely won’t flop, and it’ll make a ton of money. I actually meant that Wonder Woman could falter on its 2nd weekend like BVS if it’s not good.

            Now that I think about it, what was I thinking with Captain Underpants?! 😳

          • Dylan W

            I don’t know. You were probably tired. Wonder Woman will probably have a big 2nd weekend drop regardless of it’s any good or not. Movies that have huge opening weekends, especially superhero films, tend to have big second weekend drops because they are usually very front-loaded and most people who want to see them go on the first weekend to avoid spoilers.

          • Sean McGinnis

            Oh. I always thought, especially in Power Rangers, Warcraft, and the DCEU’s case, that poor word of mouth caused such large drops. But the spoilers thing makes sense.

          • Dylan W

            Funny that you mention Power Rangers and Warcraft. I saw both of those in theaters and I actually enjoyed both of them, despite not even being a fan of their source materials.

          • Sean McGinnis

            I watched some of Warcraft, I liked the scenes and conflicts between the Orcs, but I could care less about the human cast. Still, I appreciate the effort Duncan Jones placed into it, he clearly cared about being faithful to the source. Definitely one of the better video game movies out there.

            And as I stated before, I adore Power Rangers. It’s not perfect, but it was still engaging and fun. I was shocked and saddened at the film’s 2nd weekend drop, that spelled out possible losses for Lionsgate.

          • Dylan W

            The Orcs were easily the standouts in Warcraft. I didn’t even think that the humans were completely boring either but the Orcs had a lot more depth to them.

          • pippitypup

            The only real human standout in Warcraft was Khadgar. Everyone else was interchangeable. Orcs were the real stars.

          • ultrontrain

            Yeah, no way will “Wonder Woman” flop. Apparently, there was a press and critics screening held for it, and the large majority of reactions were positive. Even if it gets negative or divisive reception, I think it underperforms, but will still make a nice profit just because of the character’s legacy.

          • Dylan W

            Baywatch will do just fine. Sure, Pirates and Baywatch will diminish each other’s audiences to an extent but Dwayne Johnson has been on a roll lately at the box office and I don’t think it’s stopping just yet. (Maybe when Rampage comes out next year, his box office performance will slip.) It seems like Baywatch is taking notes from 21 Jump Street with its style of humor and it honestly looks hilarious. It will have stiff competition from Pirates and Wonder Woman but keep in mind that another comedy isn’t set to come out after Baywatch until Rough Night three weeks later. Alien: Covenant will do just fine, especially since King Arthur is most likely going to be a dud.

          • ramjo

            Bro, i think a lot of movies are going to suffer in Box office this year, big or small due to overly populated market.. there is no more room to breath.. The only one survive will be the most popular, franchise, superheroes and the rest will crash and burn even movies with A stars in it..

          • Sean McGinnis

            Sadly, that’s true. We already have Ghost in the Shell to prove that, not even Scar Jo could save it (though I believe it bombed for several other reasons).

          • ramjo

            I agree…They should have been put GIST and Power Rangers in January or February were there is less competition..

            This month, June and July… there will be more movies that will suffer in box office. Im pretty sure of that..

          • Sean McGinnis

            I wondered if Power Rangers would succeed in January or February, and as weird as it sounds, I think it might’ve only had a chance in August. There’s no big movie that month, unless you count The Dark Tower, so it could’ve had little to no competition. January and February would’ve still been a risk thanks to the successes of Hidden Figures, LEGO Batman, and Get Out.

            GitS probably would’ve flopped regardless, there was too much backlash against it to succeed.

          • ramjo

            I was a TV fan way back in 90s.. lol!

            I’m pretty sure it will do better if they have keep it in January date. Vin Diesel is not a real threat outside Fast and Furious but his movie is always being saved by China..

            Resident Evil and Underworld are not so much of a competition..

            Power Rangers is the only sci – fi movie that can appeal both to youngsters and adult… so Yeah, it will earn more in January

          • Sean McGinnis

            Oh yeah, I forgot about XXX! Who watched that anyway? 😄

            But as for Power Rangers, I grew up merely watching Jungle Fury. I wasn’t the biggest fan, so the movie didn’t catch my attention until the second trailer.

          • ramjo

            I dunno, did you see it?

          • Sean McGinnis

            Nope. I knew it was going to suck, but that was from January’s reputation of being a dump month.

          • ramjo

            Vin Diesel is not really much getting a nod in domestic outside Fast and Furious movie… I observed, China really loves him regardless of any movie he is in.

          • Sean McGinnis

            Kinda sucks, he’s not a bad actor. I think the only other roles I know him for playing are The Iron Giant and Groot from GOTG.

          • ramjo

            i think he is good. we dont see much of him in other movies

          • Sean McGinnis

            When you put it that way, it makes a bit more sense. Hidden Figures would still be a strong competitor (especially with its strong legs), but Power Rangers could’ve made a close second.

            Would that also apply to overseas, as well? It at least made up to $80 Million here, but it bombed outside the US.

          • ramjo

            Power Rangers pulled 40 million in its initial release behind BTAB which is also a sci-fi movie, that is huge..

            Hidden Figures is not SCI-Fi. I believe Power Ranger can overtake it and pulled a number 1 spot.. And there was not really a huge movie in those months.. So being marketed overseas, it can pull some numbers..

            I agree with August month too.

          • Sean McGinnis

            It’s not, but it does appeal to teenagers and adults, same with Power Rangers. With HF’s better reception and timeless message, it would still run circles around PR.

          • ramjo

            But… but.. March wad filled with biggest movies and mostly were SCI-Fi..

            And January or February.. only have Hidden Figures to worry about… not other 4 big movies in March…

          • Sean McGinnis

            That’s true.

          • ramjo

            Every month is very populated with great movies but it is the only one that is SCi-Fi and the rest are not.. If you want to target a certain demogrpahic.. like men– adult and young.. you put it in a month which a movie of less SCI-FI competition..

            March is populated with powerful movies: Wolverine, Kong, BTAB and Boss Baby.. Wolverine is a known franchise .. Hugh J delivers it which develop over the years with Xmen and franchise series of Wolverine.. Kong is a well known- I was thinking that it maybe gross over 800 million. BTAB is a beloved Disney and 124 millions views of Trailer on the next 24 hours is a red flag – that alone is HUGE RED FLAG especially Emma Watson stars in a movie with her strongest demographic- targeting children and family. Her weakness is a drama or thriller movie.. unless it is a good one.. but she is getting not good one is small movies.

            Boss Baby is like– well someone says this. a Baby Putin.. cute..

          • Sean McGinnis

            I was surprised at how Boss Baby exceeded expectations. I knew that it would do well, but knocking BaTB off the #1 spot seemed like a laughable prediction.

            That movie was pretty mediocre, Dreamworks has made far better. Maybe Captain Underpants will be good.

          • ramjo

            Yeah, Boss Baby slows down BTAB in Box office. Likewise with BTAB impede Logan and Kong in Box office.. One effect the others..I guess that is what happened with GIST and Power Rangers.. so having Life and Chips.. in — well.. you know the rest of the story..It may happened again with all this movies in May, June and July..

            Fast and Furious really is happy without competition, though ..i doubt it will reach 1.5 this time around.. BTAB and Fast and Furious are fighting in box office in Japan but they target different genre.. i think both will win.. They already did.. Both movies gross 1 billion.. Kudos to their studio who are very much sleeping in bed of money..

          • Saint of Killers

            At this point, animation movies have become a safe bet for the studios as family audience just love them. Captain Underpants will also make good amount of money too as it combines it with audience’s other favorite genre : superheroes.

            Then again, a superhero movie like Power Rangers at 100$ million should have also been a blockbuster. It even got better cinemascore than Logan but strange no one gone to see it.

          • Tristan Michels

            ”Captain Underpants: The First Epic Movie” wasn’t good.

          • ramjo

            Yes, August is better month for it..

          • ramjo

            Still surprised with GIST.. considering ScarJo popularity with Iron Man franchise, Captain America and Avengers.. still due to overpopulated market?

          • Sean McGinnis

            That, and I believe there are several other reasons:

            The Whitewashing Controversy – I understand both sides of this issue, but this killed part of the film’s publicity.

            Anime Adaptations are taboo towards fans, mostly thanks to the crapfest that is Dragonball Evolution (I think Speed Racer is underrated tho)

            And GitS’ source material is niche to the general public, despite being an example of anime’s evolution over the years. Even Roger Ebert agreed that GitS as is wouldn’t be popluar in the mainstream market.

          • ramjo

            Final Fantasy is going to be a good adaptation.. but it needs at least 2-3 popular character to fly.. and make it a franchise with good marketing

          • ultrontrain

            I agree. Wouldn’t be surprised if this year will have a pretty extreme mix of both some of the biggest hits ever and some of the biggest flops/bombs ever. Also wouldn’t be surprised if some hoped-for big flicks will still make tons of money, but perform well below expectations (“Justice League” or POTC I could see falling into that category). Honestly, it’s not nearly as much about names, so much as it is brand/image and overall reviews from critics and early audiences.

      • pippitypup

        The P & A for The Circle has to be huge. It’s been all over L.A. now for weeks. That right there will kick it into flop status.

        • ramjo

          I think it will gross 15 to 17 million total by the end of sunday or monday, it is on its second week. It may be end up with total of 25 million or 30 million before it thearetical ends if my estimates are not wrong.. and only if it will stay for a month or two. I just saw it today, surprise i thought i was alone. Lol! There are some people who really watch it. The story is what is happening now. Acting wise, Karen is good. Emma has strong points but needs some improvement on others. As for Tom Hanks, he is really good.

    • ramjo

      It gross 9 million.. with an 18 million budget. It is not bad. Considering with a Cinemascore of D and negative review.. The movie is not really competitive for market viewing.

      It would be bad for a high budgeted films this year cause it very toxic and you know what happened last March, it was populated and smaller films and bigger films like power rangers with over 100 million crashed and burns.. Wait for this month, June and July..

      • LynnLGBT

        “It gross 9 million.. with an 18 million budget.”

        Dude if a product doesn’t make it’s money back then that’s bad.

        • ramjo

          Yeah, i understand. What im trying to implying with that rating score and negative reviews It would have gross lower than 9 million in its 3 days earning. I checked mojo that this movie is now 15 million and by the end of this week it will grossed 18 or 19 million. I guess its theatrical ends, it will reach an estimates of 25 to 30 million. I saw the movie and left me confused

          did not get what the director wants to convey to viewers. Is he trying to tell that circle is bad or it is only bad when used for wrong reasons.

          • Ian

            No daily data at mojo posted for The Circle since June 8 when it was at $20.49 Million and playing in 90 theatres. A few hundred thousand dollars have probably trickled in since then. It’s theatrical run may or may not break $21 Million. It’s barely in break even territory. Looks like it avoids the https://www.bombreport.com/2017 list.

    • Ian

      Update: after more than 3 weeks, “The Circle” has only grossed $20 Million on it’s $18 Million budget. It will finish it’s theatrical run in the US market at no more than $25 Million. This is barely break even and I say you can even pencil it in as an official flop for 2017.

  • KadeemG61

    Open Road is far from a terrible studio to work with.

    • Dylan W

      I’m not so sure about that. Their hit to flop ratio is kinda shaky. Plus, they’ve only had one movie cross the $100 million mark worldwide in the 6 years they’ve been a distributor: The Nut Job.

  • Dylan W

    Get information ready for a King Arthur: Legend of the Sword page. I predict a huge flop coming. It has a whopping $175 million budget for crying out loud!

    • Sean McGinnis

      On top of that, pratically no one is talking about it.

      • Dylan W

        Unless it radically overperforms overseas, King Arthur is going to be DOA.

        • ramjo

          it is getting bad reviews. We will see how the moviegoers respond. Overseas is a different ball games but GTOG, Fast and Furious, and even BTAB still strong overseas. King Arthurs really needs to gain a lot of profit overseas to get a sequel. I heard it is book to do 6 movies if King Arthur will become a block buster.

          • Dylan W

            A lot of blockbusters are scheduled right near each other and many of them will cannibalize each other. Just look at what happened in March. There was a big movie coming out each week. Logan, Kong: Skull Island, and Beauty and the Beast survived but brought down Power Rangers and Ghost in the Shell in the process. I’m not shocked that King Arthur is supposed to be a franchise starter. The original title was going to be Knights of the Roundtable: King Arthur. That just sounds like the most “franchise starter” title I’ve heard since X-Men Origins: Wolverine. We’ll see what happens with King Arthur but with a $175 million budget, I think Warner Bros. is going to take a huge loss on this one. Clearly, someone didn’t keep their budget in check. It’s kinda sad because I usually like Guy Ritchie’s movies even though they can sometimes fall into that “style over substance” category.

          • ramjo

            Update: King Arthur’s preview as of Thursday earned 1.1 million.That is awful. This summer movie looks awful too. They are losing billions due to great decline of moviegoers. And worst, most movies are going to sandwiched each other. It seems that pre-summer has the best of blockbusters – March was the most exciting month and went off to be 1st blockbuster. Summer: Fatigue or overpopulated movie market?

            As for Power Rangers, it bomb in China. The sequel has been scraped off. If they have kept the original date in January, it could have done better or move to August or September.

            More movies are going to suffer this year and most of them are over 100 million.

          • Dylan W

            If Power Rangers came out in January, it would’ve gone against juggernauts like Hidden Figures, La La Land, and Split. It just might have been salvaged if it had been released on January 27 or February 3 in between Split and the trio of February hits (Fifty Shades Darker, John Wick: Chapter 2, and The Lego Batman Movie).

          • ramjo

            Yeah, they were strong movies in January or February but March have strongest movies combined, so going up against is fatal.There are other months like August or September..

          • Dylan W

            Actually, August probably would’ve been a better month to release Power Rangers since kids would still be out of school whereas school was still in session in March.

          • Saint of Killers

            What happened in March is about to happen or is already happening from May to July. Guardians 2, Alien Covenant, Pirates 5, Baywatch, Wonder Woman, Mummy, Cars 3, Transformers 5, Despicable Me 3, Spiderman Homecoming, War for Planet of Apes, Dunkirk, Valerian, Dark Tower; so many blockbusters that are ready to cannibalize each other.
            King Arthur is already the first casualty, next one I am guessing could be The Mummy. Valerian is also looking to be a box office bomb.
            I also like Guy Ritchie movies and have interest in Arthurian stories so I was disappointed to see it become a massive flop.

      • pippitypup

        Sure they are. They’re calling it a flop.

  • Fernando Garcia

    So will Power Rangers be added to this? Apparently it’s underperforming in China…

  • Brian Duffee

    Power Rangers I think it’s safe to say to call it. The film is bombing in China and with that goes any chance of this film breaking even. King Arthur definitely is going to deserve a page.. the only question is how bad is it going to bomb. Last one I would put on here is The Circle which has been a critical bomb for Tom Hanks and to date has only grossed about a 20.1 m against an 18 m budget.

  • Stuart

    Man,Lionsgate is just on a roll with their flops,huh? Last year if it wasn’t for LaLaLand,Hacksaw Ridge and Now You See Me 2 it would be a completely disaster for them (I kinda think it was,I don’t think it made up for the massive flops they had in 2016). I would never expected that Power Rangers would flop too but it looks like the movie is done now. Sad,but they should learn to stop being so hungry for franchises like that.

    But at least there is always…that…My Little Pony adaptation they have for this year…oh boy…

    • Jordan Newell White

      I’m excited for My Little Pony! Can’t wait to see it! Follow EquestriaDaily.com for more info.

    • Dylan W

      Out of the 24 movies Lionsgate released in 2016, only 14 of them made a profit.

      • Jordan Newell White

        Are you excited for My Little Pony coming out this year? I am.

        • Fernando Garcia

          Bleh. I found the show overrated.

          • Jordan Newell White

            There’s a large fanbase for this show, and I can see why you think it’s overrated. Traditionally guys in their 20s don’t watch shows like this. I do see some repetition in the plots, yet I’m watching these characters grow and mature unlike other kids shows. Luckily, I have Amazon Prime, so I can check out both Avatar: The Last Airbender, and The Legend of Korra, the former which had a terrible live action adaptation in 2010.

        • Dylan W

          I haven’t watched the show that it’s based on so I’m neutral. I think it’s cool that a 2D animated movie is getting a wide release. The last 2D animated movie to get a wide release was Dragon Ball Z: Resurrection ‘F’, and that only played for 2 weeks.

    • ramjo

      Wrong release date. They should have put it somewhere in August with less competition. And casts at least 2 known or famous young actors to be part of the powers rangers with greatest social media followers. It will help with marketing. Spending 4-8 million for young famous actors for cast would really help as long as the movie is good. The brand is known in US market, but may not be famous in other countries. The actors they put were really unknown.

      In the movie, some scenes were boring and low pace. I loved the TV version in 90s, it is my childhood. And i love the movie version of this years ago too. This is a reboot.

      Before thinking of a possible franchise, they should start in making 1 good movie first- I’m just disappointment.

      Psstt.. This is what they did with Guardian of Galaxy. It is unknown Marvel. But they casts well known actors : Chriss Pratt and Zoey and etc and put a good director and great story. Then 1 movie hit, they are now making it a franchise.

  • Jordan Newell White

    What other movies flopped over the past 5 months?

    • Dylan W

      – Power Rangers (Budget: $100 million; Box office: $135.6 million)
      – The Zookeeper’s Wife (Budget: $20M; BO: $17.6M)
      – The Lost City of Z (Budget: $30M; BO: $12.7M)

  • Raf

    Both ghost in the shell and life made profits regardless of quality they did not flop. The films may have been disappointments but they do not belong on this list, And please don’t give me the Bs about it needing to double and triple it’s budget, a flop is a film that douse not break even

    • ramjo

      they earned more than production budget without the marketing cost. What i know, its 50% cut, that goes to the film studio. And it depends on what country. In China, the movie company only earns 25% . Such as in Fast and Furious movie which made almost 400 millions, Universal may take home a total of 100 million, not 400 million.

      • Raf

        Did you include licencing, merchendice and home media sales in your calculations, it is hard to know what profit most of these movies make so production budget vs box office is what most people go with

        • James Hay

          Box office bombs do not get great merchandising and home media sales, do they?

          • Mierzwiak

            Sometimes they do like Showgirls. From wikipedia:

            “Despite a negative theatrical and critical consensus, Showgirls enjoyed success on the home video market, generating more than $100 million from video rentals, allowing the film to turn a profit and become one of MGM’s top 20 all-time bestsellers.”

            Also, if I remember correctly, Dredd’s sales numbers were pretty good.

          • James Hay

            You believe everything you read on Wikipedia?

          • Mierzwiak

            It’s just a quote. Do your own research about Showgirls sales on VHS if you don’t believe.

  • KadeemG61

    I’m not so sure if the new Power Rangers reboot might be getting a sequel, but my aching self tells me it ain’t gonna happen. The film actually did beat the OG Mighty Morphin Power Rangers movie’s opening, but sadly, it wasn’t the kind of a huge hit Lions gate had hoped for. I had much interest in the movie, but it underperformed. Looks like it’s gonna flop in Japan (FYI, Disney’s global dominance) because this will be the last theater run there. Trust me, they should move forward from the 6-story arc they already said and just go back to TV where they belong. Sadly, it’s not gonna bring enough money to get its budget back. #FranchiseKiller.

    • Raf

      It already has made more than it’s budget thus it is not a flop

      • Dylan W

        That’s not how it works. Most movies must make twice the production budget at the box office. For example, Power Rangers probably had to make $200 million worldwide in order to pay off the budget and marketing costs. It’s only made $135.6 million up to this point.

        • Raf

          Did you include licencing, merchendice and home media sales in your calculations, because of these variables it is hard to know what profit most of these movies make so production budget vs box office is what most people go with

          • James Hay

            No, they don’t.

          • Jonathan

            In order for a movie to break even, it has to gross twice it’s budget. Because only half of the money goes back to the studio while the other half enters the pockets of the theaters. This is not even counting how much money was spent in marketing.

          • Stuart

            There are times where a movie get’s an afterlife after bombing on the box office, however that is not common. For a movie to do that the movie would need to attract extra attention in it’s target audience to do that, I don’t doubt movies like Dreed or Scott Pilgrim recovered it’s money after the poor box office, but like I said that is not common, a movie that had “meh” reviews like Ghost in the Shell it’s almost guaranteed that it will not recover it’s money at all. Could Power Rangers do that? It could,but I doubt it. The movie didn’t had that much of a talk between the audience to pull that off.

            In fact,merchandising could be a double edge sword,it could save a movie but also could doomed it even more, like with Rise of the Guardians. Rise of the Guardians did double it’s budget,but it was such such an marketing and merchandising failure that STILL made Dreamworks lost millions,to the point to drive the studio in a really bad situation. And that was with a movie that doubled it’s budget.

  • KadeemG61

    Can anyone compare to me which King Arthur movies bombs the worst?

    • Dylan W

      King Arthur movies that bombed:
      – A Kid in King Arthur’s Court (Budget: $15 million; Box office: $13.7 million) – loss of $16.3 million
      – Quest for Camelot (Budget: $40M; BO: $38.2M) – loss of $41.8 million
      – King Arthur (Budget: $120M; BO: $203.6M) – loss of $36.4 million
      – King Arthur: Legend of the Sword (Budget: $175M; BO: $45M) – loss of $265 million (so far)*
      *It was revealed that $135 million was spent on marketing.

      • Michael

        I think the movie “Valerian and the City of Thousand Planets” (yeah that’s really the title) is gonna flop big time.

        • Mierzwiak

          Which is a shame because to me it looks better than any upcoming movie, maybe except new Planet of the Apes entry and Thor: Ragnarok.

        • Dylan W

          It probably will flop but I think it will do well in Europe. Whether it’ll be enough to warrant the $180 million budget, we’ll have to see. However, you bet I’ll be there to see Valerian on opening weekend. The worlds look so cool that I’m even going to shell out a couple more dollars to see it in 3D.

          • ASB

            Just like Jupiter Ascending. Cool 3D but eventually it flopped.

        • ASB

          I think it will definitely!

      • ramjo

        Any studio who plans to make another King Arthur movie’s in the future, they need to study this figure cause it tells a lot.

  • Jordan Newell White

    12 flops so far this year. A lot of movies these days don’t do so well because of in home options like Netflix. The same pitfalls happened when television arrived in the 1950s, movie theater attendance went down. I wouldn’t be too surprised if Pirates 5 flops, given the trouble Johnny Depp has gone through along with the fact that it’s an aging 14 year old franchise. Also, Disney has had repeated flops over Memorial Day weekend. People in Hollywood are wanting to succeed. I wouldn’t be too surprised if it doesn’t, but I can’t hold out my breath for such an event to happen. Disney, like all studios, does not want their films to flop. Often times I would like for them to flop in order for them to clean house and create a new strategy that does not involve remaking all their old animated movies.

    • Steve

      Also the increase in ticket prices. Why drop 10-15 dollars for a 3D movie if its gonna be ass? Why not wait for home video or borrow it from the public library? I’m glad audiences are not tolerating shitty movies anymore, maybe we’ll get some more quality entertainment, especially horror films.

      • Dylan W

        Actually, we’ve been getting decent horror movies lately over the past couple years. Movies like The Conjuring 2, It Follows, and The Witch are great and It Comes at Night (releases on June 9) looks like creepy as hell.

        • ramjo

          Agreed. It Comes at Night looks haunting.

        • Steve

          I felt the Conjuring 2 was pretty tame compared to the first one. Same can be said for the other two, they have good elements but are not perfect or rewatchable in my opinion. I’ll be excited for It Comes at Night, but my opinion still stands on more bad than good horror films being made.

    • Ian

      Johnny Depp has had a string of disappointing movies recently with The Tourist, The Rum Diary, The Lone Ranger, Mortdecai and Alice Through the Looking Glass. It looks like Disney is banking on audiences eager to see Johnny Depp return as Jack Sparrow after a six year absence.

  • Raymond Davis

    I am hoping wimpy kid doesn’t flop

    • Tristan Michels

      YOU BET YOU! IT DID TERRIBLE! IT MADE EXACTLY 35 MILLION DOLLARS ON A VERY SMALL BUDGET OF 25 MILLION DOLLARS. WE ARE NEVER GOING TO SEE ANOTHER FILM IN THE SERIES, UNLESS IT’S DIRECT TO DVD! IN FACT, THIS FILM SHOULD HAVE BEEN DIRECT TO DVD!

      • Raymond Davis

        it is not a flop it gained 10 million(according to your source) flops make less money than the budget. Diary of a wimpy kid:long haul was predictable and unfunny so your opinion is understandable. if they make another movie they should have a bigger budget and grow upfrom potty humor-make the jokes actually funnt. BTW fuck #notmyrodrick. The internet should grow up.

  • Raymond Davis

    I am sure that the mummy and wonder woman will not flop

    • Tristan Michels

      Actually, good prediction. ”Wonder Woman” is doing fantastic at the box office, and made a WHOPPING 103 million dollars on it’s opening weekend, and that was largely due to the great reviews the film got from critics and audiences. Sure, ”The Mummy” got ripped apart by critics, and is doing so-so in the USA so far, making only 12 million dollars on it’s opening day, but it’s doing very well overseas, making 136 million dollars, already making it’s 125 million dollar budget back.

  • Rollins
    • Dylan W

      It might hold well. Kid’s movies tend to have strong legs unless there’s a lot of competition. The biggest competition Wimpy Kid will face is Captain Underpants next week.

      • Sean McGinnis

        I kinda get the feeling that most of Wimpy Kid’s audience will leave for CU. I might be wrong, but this seems like a movie that’ll leave theaters fast.

        • Tristan Michels

          Actually, ”Captain Underpants: The First Epic Movie” didn’t do all that well on it’s opening weekend, making only 23 million dollars, DESPITE GETTING GOOD REVIEWS FROM CRITICS. Sure, I haven’t seen it, but the fact that the film got positive reviews from critics really surprised me, seeing that the trailer was fairly cringe worthy, and that I was very sure that it was going to be one of Dreamworks’ weakest films. But, the less I say about ”Wimpy Kid”, the better.

          • Tristan Michels

            I saw ”Captain Underpants: The First Epic Movie” today, and it was actually good! Agreed with critics on that film. 8/10. Don’t understand why it’s not doing that well in the box office… deserved to do better…

          • Tristan Michels

            Actually.. I lied. ”Captain Underpants: The First Epic Movie” wasn’t that good. I was expecting it to be one of Dreamworks Animation’s weakest films, and that was exactly what happened. 76 million dollars isn’t bad, but considering that the budget of the film was 40 million dollars, making it the most cheapest film Dreamworks Animation has ever made(that could explain why they had to outsource the animation to another studio, in this case, Canada and France’s Mikros Image Studios, which made the animation less standard, and why this film doesn’t have as many big names Dreamworks Animation usually puts in their movies)(The last film they made with a budget less than 100 million dollars was ”Over The Hedge”, but that film cost a fairly high budget of 80 million dollars, twice the budget of this film), it needed to make 120 million dollars to break even, which is very unlikely. Sure, it got good reviews from critics, but like last years ”The BFG” proved that good reviews doesn’t mean good box office. I think this film should be on the list, if it doesn’t do well in other territories.

  • dawn martinez-byrne

    Alien:Covenant may be failing at a theater near you.

    • Shader

      I doubt it. It’s doing well internationally and that’s where Prometheus made it’s money. At worst it’s going to be a mild disappointment and force bit more franchise retooling.

      • Francesco Falciani

        right, it’s already at 121 after one week…it will do 220…not that big but not a flop at all

        • Shader

          Well, it did take a 80% on it’s second Friday compared to first. So it probably won’t have good legs to do well domestically. But China is yet to open.

          • Francesco Falciani

            it did take a -71…this week-end. it will end around 75m not a big deal but i wouldn’t call it a flop

  • Sean McGinnis

    Life made about $13M in China last weekend, marking the worldwide total at $93M. It also still has the UK and Japanese markets left in June and July.

    With it’s $58M budget, do you guys think it might escape being a flop? Or am I just overestimating this?

    • BoxOfficeFlops

      If it manages to hold well in China, it very well could. And someone strangely added the uk date on imdb, but Life already opened there on the same day as the US release and tanked with only $2.5m

      • Sean McGinnis

        Oh yeah, I forgot about it already releasing in the UK.

        Guess it’s up to Japan and China, then. I heard Life was alright, Sony may need it to at least break even if their other films (sans Spider-Man) tank.

  • Ian

    You can pencil in “The Circle” as a flop for 2017. It stars Emma Watson, Tom Hanks, John Boyega of Star Wars fame and is Bill Paxton’s final movie. Though it was probably pitched as the next “The Social Network”, it suffered from middling reviews and received almost no word of mouth.

    Although it’s budget was only $18 Million after three weeks of wide release it has only grossed $20 Million. It opened in over 3,000 theaters but is currently listed 38th in Boxofficemojo’s list of worst openings among 3,000+ theatres at $2856 per theatre. By comparison, Monster Trucks is 66th at $3511 per theatre and Life is 106th at $3974 per theatre. It is on track to finish it’s theatrical gross below $25 Million. It’ll be out of theatres and on Netflix soon.

    The only factor that prevents “The Cricle” from being a certain flop is that its studio and distributor spent little on producing or marketing it.

    • ramjo

      It grossed 20 million domestically. Overseas, it earned 6.5 million with a total of 26.5 million. Though the movie still have to be released in 4 countries Belgium, Australia, France and Germany, not sure if that will make a difference maybe add a couple of thousand or million to make it even. I saw the movie and it was not competitive for market viewing. The story left me confused.

  • Dylan W

    If the numbers for Snatched don’t improve, it’ll end up on this list. It has a $42 million budget and has only made $43.3 million worldwide so far.

  • Sean McGinnis

    This Summer isn’t opening up too good. King Arthur floundered on impact, Alien: Covenant suffered a steep 70.9% drop this weekend, and both Pirates 5 and Baywatch underperformed. Only GOTG Vol. 2 is doing well so far, depsite not meeting expectations on opening weekend.

    Here’s to hoping that Wonder Woman and Captain Underpants open June with a bang as opposed to a whimper, cause the investors are gonna need it.

    • Michael

      Well add Baywatch to the list. It was a total failure. Not a surprise. Going up against Pirates 5 wasn’t a good idea. The trailer wasn’t very good. All it was based on was looks and no good storytelling. Plus I think the Rock got WAY TOO MUCH publicity and overexposure, that people probably got tired of him. That whole thinking about running for President probably also hurt the Rock, don’t throw politics into show business, usually doesn’t go well.

      • Sean McGinnis

        Despite the lack of hype for it, something in me originally thought Baywatch would at least do okay. Then the reviews came out, and that marked the film’s grave.

        I didn’t even know about the Rock’s comments on Trump until recently. I don’t have much of an opinion on Trump, to be honest, but Hollywood’s forced talk on politics is getting annoying, and I believe the general public is getting sick of it, too. Like you said, He shouldn’t have made a political statement shortly before a big film releases. That’s bad news.

        So yeah, Paramount’s probably going to have another terrible year, adding the financial bombs of Monster Trucks, XxX 3, and Ghost in the Shell.

        • Dylan W

          xXx 3 wasn’t a financial bomb thanks to international numbers. Transformers 5 will probably make a billion dollars worldwide so that’s all that Paramount cares about for now. Other than Transformers 5, the rest of Paramount’s slate this year is on the smaller scale so I think the worst of the damage has already come.

          • euragone

            Yeah.. Van Diesel stayed out of politics too! And Trump supporters are in full Boycott mode….

          • ramjo

            Don’t blame politics when the movie bombs. Regardless of one’s political views, a bad movie will not be saved by any A-list actors or good director.

          • Sean McGinnis

            Exactly. Just look at King Arthur.

      • Dylan W

        Baywatch could have a good hold since another comedy doesn’t come out until Rough Night. Also, keep in mind that it hasn’t been released in most countries yet.

    • JMovie lover

      Everything Everything has done all right considering its budget although its no Fault In Our Stars or Me Before You. Baywatch may do well overseas as the show is massive internationally

    • euragone

      Hollywood has forgotten that only 60% of America is actually working..and voted for Trump and boycotting Hollywood! Theaters don’t take EBT and all those snowflakes are to busy SJWarrioring, Facebooking, Tweeting or rioting to even bother to take time to see a movie….

  • Jordan Newell White

    Didn’t Baywatch flop? How many movies underperformed? Only 4 months until My Little Pony: The Movie hits theaters.

  • BigBrother Vladamir

    Hollywood’s dead within 5 years, 12 flops in 5 months 😛 jeeeeeezzz. Check out BBV’s Roast of Hollywood on StacksTV.xyz the new way to watch

    • LynnLGBT

      Please, Hollywood isn’t going anywhere as long as they keep making super hero movies.

  • euragone

    Hollywood just can’t figure it out that they need to STOP PISSING OFF those who pay their salaries! We don’t pay to hear their politics.. We pay for entertainment! And they’re not very entertaining now….

    • LynnLGBT

      I agree with this. Businesses’ unless it’s a political business needs to stop advertising their politics.

  • twnick2014

    Unforgettable and The Circle should both be added to this list.

    • Boojitsu21

      The circle had an $18 mil budget and is at $20 mil gross domestic. With marketing (3-5 mil?) maybe? and incomplete foreign release (currently at roughly $5 mil foreign)… seems like that one might be profitable when you count digital / dvd releases and such (even if only slightly).

  • Jordan Newell White

    Since it’s the end of May, what other movies flopped in May? Like which ones qualify so far, determining worldwide gross vs. production and marketing budget combined?

  • Shader

    Speaking of Not-flops, is Pirates 5 finally going to be lackluster enough to kill the franchise? It’s heading to breakeven on weekend 2, but the competition looks to be pretty stiff so it might only have legs to equal Black Pearl financially.

    • Tristan Michels

      No. It’s making 630 million dollars worldwide so far, so Disney is still having a big success in their hands.

  • El Cerinzano 1.0

    Baywatch 2017 …? Anybody…?

    • Boojitsu21

      Might break even depending on how it does internationally (Germany, China, and others haven’t been released yet). The draw (financially) for a comedy is usually it’s budget is small by comparison to bigger summer movies. Baywatch with $70mil + marketing (maybe 30 – 50 mil?) means it doesn’t have a high bar to reach, though even then it’s questionable if it’ll reach it at all – Currently at $71 mil global with maybe two weeks left in American theaters, might crawl to $100 mil global at end of it’s run?

      • Ian

        The answer is yes, Baywatch crossed the $100 Million mark recently. It appears it will be a break even or thin profit margin movie.

        • Tristan Michels

          It will not break even. That film cost 70 million dollars to make. Needs to make 210 million dollars to break even, which it will be impossible.

      • Scottya7x

        120million so far

    • Tristan Michels

      YES! PUT THAT FILM ON THIS LIST!

  • Sean McGinnis

    Reviews are coming out for The Mummy, and they’re not very good. Witness another box office failure for Universal to kick off the Dark Universe.

    https://www.rottentomatoes.com/m/the_mummy_2017

    http://www.metacritic.com/movie/the-mummy-2017

    And yes, I am aware of Tom Cruise’s International box office draw. But I’m not even sure if that alone can save it.

    • Tristan Michels

      Yeah. Those reviews were really lousy. Didn’t see it because of them.

  • Jordan Newell White

    Do I live in a happy shiny world where MLP: The Movie makes big bucks at the box office and Disney, in response, makes 2D animated films again? No, it doesn’t work that way. People like Netflix and Amazon appear to be crafting the future of Hollywood. MLP: The Movie will make money, yet Netflix and Amazon will pick up the animated films too risky for cinemas so that they can succeed. GKids picks up Asian and European 2D features for US distribution, so of course they’re helping to shift the paradigm of how animation gets distributed.

    • Jordan Newell White

      GKids films are distributed in American cinemas, then put out on streaming services afterwards.

    • The Pug Lover

      If you love MLP, them watch 2016 PPG. (Lauren Faust created MLP, while her husband Craig McCracken created PPG.)

    • Tristan Michels

      I’m sure ”My Little Pony: The Movie” won’t do very well… just saying

      • Jordan Newell White

        Well, I’m more worried that I go Thursday night on October 5 and there’s no one in the theater except me and my friends. I’ll take a wait and see approach. I guess I’m worried that it won’t be good, like a Rotten Tomatoes Rotten rating. Disney and Pixar can make 3D animated films all they want, but I believe it is up to smaller independent production companies to make 2D animated films with today’s modern computer tools. Keep in mind though that even 3D animated films can flop too. Two examples are Delgo, which is regarded as a huge bomb, and both Strange Magic and Pixar’s own The Good Dinosaur, which are listed on this website. The Good Dinosaur wasn’t a spectacular flop, but it didn’t do as well as Pixar hoped.

        • Fernando Garcia

          Is it bad for me to want My Little Pony to flop?

          • Jordan Newell White

            This is the first 2D animated feature on this scale since The Princess and the Frog, and that was 8 years ago. If you love films like Beauty and the Beast, Aladdin, and The Lion King, and you want more films like those, go see this movie and fill in those seats. Come on, 2D animation looks gorgeous. I believe the characters look cuter when they are 2D animated. 2D animation can now be done with computers, and computer animation does not always have to look like a 3D video game, it can do anything and look like anything. Don’t associate 2D with antiquated or outdated. I grew up with 2D animation, as a millennial. It’s time we give a new generation a chance to grow up with 2D animation themselves.

          • Sean McGinnis

            Agreed. I don’t mind CGI, but 2D Animation will always be a favorite of mine.

            Also, I don’t understand why some believe that MLP will fail. Friendship is Magic (the movie’s basis for tye franchise) has a huge fan base, I bet it’ll do very well. Probably even more so if WOM is good.

  • Jordan Newell White

    What other movies have flopped so far? What about last month? Will there be any this month? It’s as if Netflix and Amazon are providing better entertainment than the cinema. Two movies coming out on Netflix are Ojka and Bright. One movie coming out from Amazon is Wonderstruck.

    • Ian

      The $45 Million Tupac Shakur biography “All Eyez On Me” is getting mostly negative reviews. It’s projected to have a $17 to $20 Million opening weekend but I wouldn’t be surprised if negative word of mouth means it fails to break $17 Million. We’ll see soon enough. By contrast, the 2015 $28 Million “Straight Outta Compton” had mostly positive reviews and very good word of mouth. It finished $201 Million worldwide in its run.

      • Tristan Michels

        Actually, ”All Eyez On Me” is expected to make 35 million dollars on it’s opening weekend.

        • Bob Knee

          It was frontloaded, but still managed to make $27 million. Above estimates and probably going to make it to profitability.

          • Tristan Michels

            Yeah. Still decent.

        • Ian

          It over-performed with $27 million through its opening weekend according to Box Office Mojo. But it disappointed in its second weekend. It’s currently at $38 million since June 16 which is below its reported budget. http://www.boxofficemojo.com/news/?id=4301&p=.htm

          • Tristan Michels

            So that means its not good now.

  • Pippitypup

    “The Mummy” should unravel soon. Expect that to crawl away and rot.

    • Dylan W

      It could possibly do well internationally. That’s the only thing I could picture saving it.

    • ultrontrain

      Not only that, but watch Universal scrap that entire planned Dark Universe after this. Javier Bardem and Johnny Depp would be wise to jump ship if they can, the ship’s about to get torpedoed.

      • Tristan Michels

        That’s not entirely true. Universal still has hope….

        • Tristan Michels

          Not really. Universal is expecting lose 95 to 100 million dollars on this one…

          • Tristan Michels

            That’s odd. The film made 375 million dollars worldwide, enough for the film to break even and make a profit, and it’s going to lose money? Why?

    • Dylan W

      It’s doing well internationally. It’s already made $139 million internationally so the budget has already been covered.

      • Sean McGinnis

        The real question is, will the film’s legs be good in international markets?

  • Jordan Newell White

    The Mummy flops here but wins overseas? It’s like some things like Tom Cruise are like critic proof in different territories that don’t speak English.

    • Shader

      It’s performance is not particulariy good, though not flop level. I would expect Universal is rethinking their Dark Universe strategy regardless.

  • Jordan Newell White

    What do foreign audiences like about The Mummy that we don’t?

    • Keith Johnson

      Tom Cruise, probably.

    • Sanu

      I am an Indian and Tom Cruise was the only reason to watch The mummy. But very disappointing movie…

      • Ricky

        I like enjoyed it

    • Reina 日本人

      Ya, it’s Tom Cruise basically. He’s still a big overseas draw.

    • Tristan Michels

      TOM CRUISE, THAT’S WHY! It made more than 400 million dollars worldwide on a 125 million dollar budget, and that’s still very good! Why is it going to lose 95-100 million dollars for Universal?

  • ASB

    Among these flops, which one has an entirely different script? For example, I loved the The Great Wall!

    • Tristan Michels

      Yeah, I kind of agree, though to a lesser extent. I thought that the script was kind of poor, but the production and costume design, visual effects, and action scenes were all fantastic. Sure, I do know that it got mixed reviews from critics and audiences, and while it made a respectable 330 million dollars worldwide, the film has the record of being the most expensive Chinese film ever, with a budget of 150 million US dollars, it didn’t break even, which was a shame.

  • Tristan Michels

    Please put ”Diary of a Wimpy Kid” and ”Baywatch” on this list please…. They both bombed pretty bad…

    • BoxOfficeFlops

      Both have major markets left to open in.

      • Tristan Michels

        Actually, not really for ”Diary of a Wimpy Kid: The Long Haul”. I heard the film will be released direct to DVD overseas, and for the rest of the overseas territory, it is doing even worse than the USA, making a paltry 9 million dollars. As for ”Baywatch” though, it could still be saved, and eventually do well.

        • JMovie lover

          They should have just released Wimpy Kid direct to DVD altogether. That will probably be the case for future installments(if any)

          • Tristan Michels

            Agreed. I’m very sure Fox decided to split this film’s 25 million dollar budget in 3 ways: 10 million dollars to film the movie(including 5 million dollars for CGI), an additional 10 million dollars for marketing, and 5 million dollars just for them to sit on. Not to mention that this film needed to make 75 million dollars to break even, but it’s impossible now. With the film leaving theaters faster and faster, and not to mention that the film is going to end with at least 35 million dollars worldwide, Fox has had a huge flop in their hands. This film easily should have been a direct to DVD release, and if the film doesn’t do well on DVD and Blu-Ray, which probably will happen, the ”Diary of a Wimpy Kid” films are no more.

  • nolive2020

    Can you do Snatched?

    • BoxOfficeFlops

      added.

  • Jordan Newell White

    13 flops so far, what other movies flopped based on a worldwide gross vs production and marketing budget combined?

  • twnick2014

    You should add “Unforgettable” and “The Circle” to this list as well.

  • Bill smith

    Baywatch lol

    • Scottya7x

      Except baywatch is making enough to cover it’s budget. Has made 120,000,000 +

      • Sean McGinnis

        They still have to split the gross with the theaters, and add the marketing costs.

      • MARK DEMOS

        ” Has made 120,000,000 +”

        120,000,000 pesos, MAYBE……

        Not sure exactly what ‘trade pubs’ you’ve been reading, “Scotty” (Dax, is that YOU ???) but you better dump ALL of them!

        Here’s the ACTUAL current grosses:

        As Of 6/30/2017:

        CHiPs (2017) Total Lifetime Grosses:

        Domestic: $18,600,152 72.9%
        + Foreign: $6,900,000 27.1%
        ————————————————–
        = Worldwide: $25,500,152 TOTAL <==================

        Nice try, though…….

        • g r e n d l

          He said Baywatch, not CHips.

  • Jordan Newell White

    My Little Pony: The Movie hasn’t even come out yet. Trailer for the movie drops soon, but Hasbro’s other property, Transformers, has the fifth installment get a 16% on Rotten Tomatoes and it’s still critic proof? I quit the Transformers franchise after the second one, and I’ve never returned. Those movies are big, dumb, and loud.

    • Keith Johnson

      I’m fairly certain MLP will get better reviews (exactly how high it will rank on the Tomatometer is a bit of a toss up, but I’d expect somewhere in the 60% range), though sadly it probably won’t make near as much as any Transformers movie.

      • Jordan Newell White

        My response to that is this. If you care about 2D animation, love 2D animated features like Beauty and the Beast, Aladdin, and The Lion King, and want to see more of those kinds of films on the big screen or even big streaming Netflix releases, go see this movie.

        • Fernando Garcia

          Forget it.

          • Jordan Newell White

            I won’t. We need movies like this with uplifting, positive vibes, heroes that you can really root for, and a plot that is absolutely free of political junk, SJWs, and liberal hate for anyone that is a Christian. No animated movie should be socialist propaganda. Thanks to the peeling back of the dark side of Democrats, I hate Zootopia.

          • Jordan Newell White

            We need heroes and villains, no anti-heroes. We need marriage between a man and a woman. We need America portrayed as an excellent country, not a dump heap. We need to go back to the kind of stories that Rankin Bass and classic Disney during Walt told.

          • Jordan Newell White

            I will not have any more of this world-ending nonsense. God holds the universe in His hand, and He knows when the world will end, not us.

      • Tristan Michels

        I’m expecting ”My Little Pony: The Movie” to get at least a 50% rotten or maybe a 60% fresh on Rotten Tomatoes if it’s lucky. Still not looking forward to seeing it.

        • Roman Reigns Owns The IWC

          Might get a 75 percent like Rugrats In Paris.

          • Tristan Michels

            I don’t think it will be that good.

          • Roman Reigns Owns The IWC

            Why not?

          • Tristan Michels

            Just because, not a fan of ”My Little Pony”. I’ve never watched the show, though I am aware of it’s fan base.

    • Tristan Michels

      I’m seeing ”Transformers: The Last Knight” today, and is it going to be terrible? OF COURSE IT IS! But even though the film got near-abysmal reviews from critics(I’m really going to rip this film apart in my review), and is doing very mediocre in the USA, making an estimated 45 million dollars on its 3-day opening weekend(I think), the film however, WILL DO EXCELLENT OVERSEAS. THE FILM IS EXPECTED TO MAKE AT LEAST A TOTAL OF 400 MILLION DOLLARS IN CHINA ALONE, AND SHOULD HAVE IT’S WORLDWIDE RUN END WITH AT LEAST 930 MILLION-1 BILLION DOLLARS WORLDWIDE. So at least Paramount is going to make a TON OF MONEY ON THAT ONE.

      • Pippitypup

        The studio gets about 25% of the Chinese box office. That will cover production, maybe, but not P&A.

  • Stuart

    Oh how I wish Transformers 5 was on that list. It won’t and it will probably be Paramount’s biggest movie this year. I respect if you enjoy that franchise, but if you are one of those people who keep criticizing new blockbuster movies saying that they all look the same and yet keep running to see every single new Transformer movie, you have no right to complain.

    • Jordan Newell White

      A lot of articles say that for Chinese audiences, explosions and destruction require no translation, which is why they claim these movies do well in China. The number of foreign movies that get into China are state approved, and the ones that do get approved are often dumb movies like Transformers 5. Remember, China is not a free country, and a lot of the people don’t have a lot of choices. Meanwhile, America is a free country, and has been for 241 years. America is a democracy, and China is a Communist state. If a lot of the people in China don’t have a lot of choices, then I assume that sometimes, dumb movies like Transformers 5 act as their only entertainment. Warcraft last year flopped in the states but succeeded in China, and this was not the first movie to do this and certainly not the last, as long as China remains a Communist country.

      • ASB

        Exactly. But I loved Terminator 5!

    • Sean McGinnis

      Something so dull as The Last Knight actually makes me commend Paramount for making Ghost in the Shell. It wasn’t great, especially compared to its source material, but it certainly was different in style and tone. If the script was a little less predictable and on-the-nose, we could’ve had something special.

  • Trex

    The Wall 2017

  • Sean McGinnis

    Sans Rock Dog and (sadly) Power Rangers, I think Lionsgate is having a great year. Not Disney or Universal level, but better than most (Sony and Paramount in particular).

    La La Land tagged with Hidden Figures to dominate January, and John Wick 2 did pretty well. I expect good things from The Hitman’s Bodyguard and MLP: The Movie. All Eyes on Me might falter though, thanks to the 70% drop on it’s second weekend.

    So I ask, what do you think? Are they getting more momentum as a studio in terms of popularity?

    • Sean McGinnis

      And to tie this to my last question, do you guys think Paramount will cut back or be sold by the end of the year? They haven’t had any real success this year, especially with a string of flops and disappointments (Ghost in the Shell, Monster Trucks, Rings, Baywatch, and possibly The Last Knight). At least Sony has Spider-Man, Smurfs, Baby Driver, and Blade Runner 2049 (with WB) to fall back on.

      • Michael

        Transformers 5 has only been out for a week. My gut is telling me Transformers 5 will probably reach around $800 million.

        • Sean McGinnis

          Yeah, it’s only been out for a week, but word of mouth isn’t very good at all, even in China (check out Douban). It’s probably gonna drop fast and hard.

          • Michael

            Word of mouth didn’t stop World War Z. I saw Transformers 5, it was long, confusing at times but had a lot of action and the ending gave me goosebumps. I enjoyed it. I’m not over analyze a Transformers movie, it’s support to be fun and entertainment. The movie I think will definitely tank is this Baby Driver. Who in there right mind thought this was a good idea movie to make??!!

          • Sean McGinnis

            Glad you got something out of it.

            By the way, what makes you think Baby Driver will turn out bad? Edgar Wright has a pretty good track record.

          • Michael

            Trailers are the selling point. That Baby Driver trailer did not hit the mark of “Oh I got to see this.” To me it was like “Rolling my eyes” at trailer. The movie is advertising people’s reactions of did you like it or hate it. That’s not a good sign.

          • Bob Knee

            Watch international trailers for it. Much better.

          • ASB

            Let me over-analyze it for you!
            Lets start with each installment:
            The first movie was the best. a Master-piece. 10/10
            Transformers:RoTF-
            At least the Original was dumb fun in a way, ROTF was crap in all
            directions! 3/10
            Transformers:DOTM- second half similar to RoTF. A slight improvement. 6/10
            Transformers:AoE- was sentimental. People/friends told me NOT to watch
            plus the 19℅ RT reviews makes it worse! To my surprise, it is the true
            sequel to the original! I think they have improved the cast, bringing
            in Wahlberg and Joyce in lieu of annoying Shia. Prime’s majestic voice
            and his anger were the icing of the script! 8/10.

            A week ago, I watched Transformers: The Last Knight and was
            dissatisfied with the projector. It seemed dark and the picture images
            were not that sharp as I have seen previously in IMAX with Laser.

            SPOILERS:
            Script: Staff instead of Cube. We have seen this “chosen one” a million
            times.

            Main Actor: Wahlberg was looking silly when Optimus Prime was fighting
            with the Decepticons.

            Side Actor: Hot as always. Hopkins was the saving grace, though we will
            not see him again.

            Verdict: Please stop and end the series. Otherwise, the next T-6 will
            flop badly. The producers should opt for Animation Series.

          • Tristan Michels

            You liked ”Transformers: Age Of Extinction”? Lucky. That was such a BORING FILM. Yeah. Really,

        • Tristan Michels

          Actually, ”Transformers: The Last Knight” will end it’s worldwide run with at least 550-600 million dollars. That’s definitely very good money, but considering the billion dollars the last 2 films in the series made, and the huge budget(260 million dollars to make, plus an additional 150-170 million dollars for marketing(I think)), this could be a disappointment for Paramount.

          • Michael

            Well my prediction was 20 days ago. $500 million to $600 million is a pretty good take for the Transformers. Plus this is Michael Bay is last Transformers and I think a new direction in sequels will help the franchise go forward. Transformers 6 and the Bumblebee prequel are next ones going forward.

      • Tristan Michels

        And don’t forget about Universal! ”The Fate Of The Furious” broke the record for having the biggest worldwide opening weekend ever, with more than 540 million dollars worldwide, and making more than 1.2 billion dollars worldwide, ”Despicable Me 3” is doing excellent in the box office, making more than 920 million dollars worldwide, which is stunning, considering that the budget was only 80 million dollars, and ”The Mummy” made a very respectable 405 million dollars worldwide! They are having a great year!

    • Jordan Newell White

      I bet. They can along with many other artists, resurrect 2D animation as a feature length medium. https://uploads.disquscdn.com/images/09c99c11b195dbd62337eec5ea6048c0c56ed540c4c5632ac4267e0fa87fee22.gif

      • Jordan Newell White

        They’re saying, “Easy as pie! Oh, I love pie!”

        • Tristan Michels

          Yeah, Lionsgate is trying to get their next big animated franchise ready. They tried that with ”Norm of The North” last year, and it really failed miserably, both with critics, who really gave it abysmal reviews, and at the box office. I’m expecting at least better things from this film, but not quite. The reason? Not a huge ”My Little Pony” fan.

      • Tristan Michels

        this doesn’t look good

  • Trex

    The Promise was the wost bomb i’ve seen in a long time.

    • Tristan Michels

      Yeah… Struggled to make even 10 million dollars… for a film that cost 90-100 million dollars to make! That’s too bad, because the reviews, while very mixed, weren’t terrible. On the other hand, though, I heard the film wasn’t made to make money, it was made for those who wanted to learn about the American Genocide. Just what point does that make?

  • Tristan Michels

    Summer Movies:

    ”Wonder Woman”(saw it already, and it was incredible) YES!
    ”The Mummy” NO!
    ”Cars 3”(didn’t see that one, but heard respectable things about it) Maybe…
    ”Transformers: The Last Knight”(saw that one, and it was really terrible) NO!
    ”Baby Driver”(not going to see it because it’s rated R, but looks great) YES!
    ”Despicable Me 3”(getting above average reviews so far, with a 65 percent on Rotten Tomatoes, still looking forward to it) YES!
    ”Spider-Man: Homecoming” YES!
    ”War For The Planet Of The Apes” YES!
    ”Dunkirk” YES!
    ”Valerian and the City of a Thousand Planets” Maybe…
    ”The Emoji Movie” ABSOLUTELY NO!
    ”The Dark Tower” Maybe…

    • ASB

      Cars 3 is a one-time watch. Baby Driver- will try to watch at home.
      How about Despicable Me 3 and Spider-Man: Homecoming?

      • Tristan Michels

        ”Despicable Me 3” was pretty good. ”Spider-Man: Homecoming” definitely looks awesome!

        • Tristan Michels

          ”Spider-Man: Homecoming” was awesome!

          • ASB

            A moment to rejoice! After a long time the critics are totally in sync with me. Yesterday, I was watching Enemy and 10 days ago I was watching Transformers 5, and both of them sucked badly! But today, I found something refreshing. This is the best Spider-man movie ever made!

            It may have taken 15 years, 6 movies, 3 different lead actors, 2 reboots but Spidey finally has shown redemption.

            Sony’s Spider reboot in 2014 was a disaster. From the villain to 3D, every element sucked. This new reboot places the media- hyped and over-rated “The Amazing Spider-Man” franchise into the hall of shame.

            Spiderman is just a teenage boy..but Tony Stark can convince any one. Even us. In the trailer, he mentions “If you are nothing with the suit, you don’t deserve it!” The question is: Can Spider-man carry it’s own weight in the near future without Iron-man? I mean that he was also utilized in Captain America: Civil War.

            Hats off to Michael Keaton from his transition to Batman to Vulture. The best villain after Doc Oct (2004). He also highlights today’s situation that since the world has change, so should we.

          • Tristan Michels

            I totally agree with that. Thanks.

        • ASB

          I hope that there is no DM-4

          • Tristan Michels

            Looks like you hate the ”Despicable Me” franchise. I still enjoy those films. We all have different opinions.

    • John Hooyer

      I’m going to see “Valerian and the City of a Thousand Planets” because it’s Luc Besson’s passion project, and his passion sells it for me…and it’s going to flop so spectacularly, that this is basically going to be the last chance that I’m going to get to see him ever work with a large budget, ever again. I might as well do what I can to cut the poor fellow’s losses.

      • Tristan Michels

        Don’t worry. I’m looking forward to it for the same reasons, but I do know the film will do well overseas, especially in Europe.

      • Sean McGinnis

        I might see Valerian when it comes out, too. I liked what I saw of The Fifth Element, and this film gave me more interest than Dunkirk (I’d probably catch that later due to 70MM IMAX). I don’t want it to flop either, despite that being inevitable.

        • ASB

          Chances are that Valerian and the City Of A Thousand Planets will flop as there is too much competition in the market!

      • ASB

        Chances are that Valerian and the City Of A Thousand Planets will flop as there is too much competition in the market.

    • GregGoldberg

      What are you 6 years old and cant see an R rated movie? Baby driver is the best movie to come out this year so far

      • Tristan Michels

        I’m 14 years old. I need to be 17 to see ”Baby Driver”.

        • Tristan Michels

          In fact, I heard ”The Dark Tower” might be rated R too. Hope it’s PG-13.

          • Tristan Michels

            To be honest, I found out that ”The Dark Tower” is very likely going to get a PG-13 rating, seeing how Sony is marketing the film to young adults. But the problem is, get this… the running time. The film has a confirmed running time of 95 minutes, which is too short for a film like this. If the film doesn’t do well because of this, it’s plan for a franchise could be very well canceled.

          • Tristan Michels

            ”The Dark Tower” got it’s MPAA rating today. It got a PG-13 rating, which was what I expected, but that’s something I have very mixed feelings about. I understand that Sony wants to target the film to a teen audience, but come on! Was that the reason why ”Ghost in The Shell” became a huge flop earlier this year? Most of the films based off Stephen King’s work have gotten an R rating, and I thought that this film was going to get that rating too, but NAH! I still might see it, but if the reviews aren’t good(I’m expecting them to be either in the middle, or fairly positive, like a 65-70 percent on Rotten Tomatoes. Maybe an 80 percent on Rotten Tomatoes if it’s lucky.) , NO WAY!

        • nolive2020

          I’m genuinely curious, but do you have those parents that are super-anal about ratings? You have the internet, nothing’s stopping you from seeing it one way or another.

          • Tristan Michels

            Yes, I do.

          • ASB

            Exactly!

      • Bob Knee

        It was good, but not that good.

      • ASB

        Why are you so rude? It is your perception that you like Baby Driver and acting like a baby. Yes, I saw Blade Runner 2049 and it is R rated, FYI.

    • ASB

      Dunkirk got 95% while Valerian got 72%.
      Who do you think is going to dethrone Apes at the BO#1- Valerian or Dunkirk?

  • Bob Knee

    The House may need an entry sometime.

    • Leo

      That film just opened to roughly $9 million against its $40 million budget. Get ready for this one!

  • samunder rang

    Hollywood would rather destroy all classics and new topics than hire starving writers who can write original stores and scripts. I cannot recall any recent movie which I felt like watching again, one after another pointless garbage.

  • samunder rang

    Hollywood would rather destroy all classics and new topics than hire
    starving writers who can write original stories and scripts. I cannot
    recall any recent movie which I felt like watching again, one after
    another pointless garbage.

  • Casey Krakowski

    Why is The House on here?? It was just released a few days ago.

    • Bob Knee

      The House cost $40 million before advertising. It made $9 million its opening weekend. I don’t think it’ll do very well.

  • Keith Johnson

    2017 seems to be shaping up to be the year of franchise fatigue. Other than the superhero movies and Furious 8, pretty much every sequel is underperforming compared to its predecessors. Smurfs, Underworld, Resident Evil, xXx (although a huge gap between films probably didn’t help), even juggernaut franchises like Transformers, Pirates of the Caribbean, and Cars aren’t doing as well as the previous films. Even Despicable Me 3 had a lower opening weekend than 2 and Minions.

    • ASB

      Now inform me that did you watch and enjoy any of these? Sometimes, flop films can be surprising.

      • Keith Johnson

        I’ve seen Cars and plan on seeing Despicable Me. The rest didn’t appeal to me.

    • Shader

      And on top of that, “Cinematic Universes” aren’t doing quite as hot as expected either – Kong lagged behind Godzilla, The Mummy pretty certainly underperformed expectations for a franchise, Alien: Covenant barely made it to profitability.

      • David Porrini

        Kong grossed 566M Godzilla grossed like 530M…

        • Shader

          I seem to have been looking at older Worldwide gross. Well, we are certain to get two more then.

          • Roman Reigns Owns The IWC

            They are planning a Kong vs Godzilla movie.

    • Trex

      XXX flopped in so many markets including US. China saved that film.

  • Dylan W

    Diary of a Wimpy Kid: The Long Haul, All Eyez On Me, The Lost City of Z, and The Zookeeper’s Wife should have pages added on here. If the numbers don’t improve for Cars 3 (it just now cleared its production budget after 2.5 weeks), it may need a page added as well.

    • Tristan Michels

      Well, ”Diary of a Wimpy Kid: The Long Haul”, ”The Lost City of Z”(despite getting great reviews from critics), and ”The Zookeeper’s Wife” should be on here. As for ”All Eyez On Me”, I’m still not sure yet.

      • Dylan W

        To break even, All Eyez On Me would need to make about (give or take) $80 million. After being out for a month, it’s only made $54 million worldwide. The box office was boding well when it overperformed on its opening weekend with $26 million but it dropped off hard the next weekend in the U.S. (the place where most of its money was going to be made anyway). I mean a 78% second weekend drop is pretty damning and it hasn’t improved ever since. The international BO wasn’t going to help out either so it’s pretty safe to call All Eyez On Me a flop at this point.

        • Tristan Michels

          That’s not how it works. A film needs to make at least 3 times it’s budget to break even or become a success. As for ”All Eyez On Me”, it did well on it’s opening weekend, but floundered on it’s second weekend and hasn’t improved. I think it could be on this list if it doesn’t get better, which would very likely happen.

          • Dylan W

            I don’t know where you got that “at least 3 times its budget to break even or become a success” info from because in reality, it depends on a movie to movie basis. For example, Luc Besson recently announced that for Valerian to break even and justify a sequel, it would have to make at least $350 million worldwide. Keep in mind that the budget for Valerian is $180 million and break even point of $350 million is just shy of twice the budget.

          • Trex

            He assumed it, or read it somewhere. I was always told twice it’s budget but if domestically takes a dive then a film could lose a lot more

          • Tristan Michels

            Again, that’s not how it works. The final budget for ”Valerian and The City of A Thousand Planets” is a WHOPPING 210 million US dollars! It actually needs to make at least 630 million dollars to break even, and good luck making that if it doesn’t do well overseas!(and I say overseas, because I know the film won’t do well in the USA)

          • Tristan Michels

            I’m sad to say it, but despite excellent reviews from critics and audiences, and a decent start at the box office, if ”War For The Planet Of THE Apes” keeps dropping in the box office (it jumped from number 1 to number 4) last weekend, it’s going to be sadly on this list.

  • Tristan Michels

    I have really high hopes for ”Spider-Man: Homecoming”, ”War For The Planet of the Apes”, and ”Dunkirk”. ”Valerian and the City Of A Thousand Planets” looks fantastic visually, but I heard it will make about 20 million dollars on it’s opening weekend, which is not very good for a film that cost 220 MILLION DOLLARS TO MAKE!

    • Slyfox1

      Tristan, think you’re about 40 million off your figure for Valerian. Both Box Office Mojo and Indie Wire have the budget at $180 million.

      http://www.indiewire.com/2017/07/valerian-luc-besson-180-million-indie-cara-delevingne-dane-dehaan-europacorp-1201851376/

      • Tristan Michels

        Oh, really. Wikipedia has the budget equal to 220 million US dollars.

        • Tristan Michels

          Just kidding. The budget really is 180 million US dollars. The reviews are starting to come out, and while they are respectable so far, having a 73 percent on Rotten Tomatoes, there is a question. Are good reviews enough to make a movie successful?

          • Slyfox1

            And the answer is…not really. Many critical darlings have floundered at the box office. Though Valerian may have more mass appeal than some of those critically lauded films. Only time will tell.

          • Tristan Michels

            But by the way, ”Dunkirk” is getting incredible reviews from critics so far, with a 98 percent on Rotten Tomatoes and a 97 out of 100 on Metacritic, but I feel that the film’s 45-50 million dollar opening weekend predictions are too low. I expect the film to open with at least 80 million dollars or maybe even 100 million dollars, and to be honest, since the film doesn’t have much CGI as films like ”Inception” and ”Interstellar”(which were both by Christopher Nolan, who directed all 3 films), I’m expecting the budget to be at least 125-150 million dollars because of this. Still really looking forward to it.

          • ASB

            My prediction is way off! Dunkirk got 95% while Valerian got 72%.
            Who do you think is going to dethrone Apes at the BO#1- Valerian or Dunkirk?

          • Dylan W

            Dunkirk, no question. I want to see both Dunkirk and Valerian though. I hear from many people that Valerian looks spectacular in 3D.

          • Tristan Michels

            It bombed in the USA. Now has a 52% on Rotten Tomatoes. No way it’s going to make its 210 million dollar budget back in the USA, but I do have hope for overseas. Still going to see it, and in fact, I’m seeing it in 3D. Heard the 3D was one of the best things about the film.

          • Tristan Michels

            I saw ”Dunkirk” twice. One time in regular 2D, and one time in IMAX(It wasn’t IMAX 70mm, which I heard was the best way to see the film, but it was Laser IMAX. It still rocked though.) Incredible film both times, but it was better in IMAX, because it was filmed with IMAX cameras, making you see more of what’s going on. Sound rocked as well. Super loud, but worth it. Christopher Nolan, you rock, and unlike a certain director named Michael Bay, you know how to make a big budget film that knows what it wants to do, and become a classic. It’s my favorite film of 2017 so far, but until ”Star Wars: The Last Jedi” comes out. That film is going to blow ”Dunkirk” out of the gate.
            As for ”Valerian And The City Of A Thousand Planets”, it’s a decent film, and better than what most critics gave it. It’s an incredible film to look at visually. Industrial Light And Magic and Weta Digital should be very proud of themselves for making such a beautifully looking film. It’s easily a fantastic 2 hours and 20 minutes worth of eye candy, and in 3D(which was the version I saw), it looks even more fantastic. Sure, the story is not good, and just like many of Luc Besson’s recent films, it goes for a more style over substance(or visuals over story) route,

          • Sean McGinnis

            Looking at Inception and Interstellar’s openings, I doubt Dunkirk will reach that high.

            Nolan’s only films that grossed $100+ Million are The Dark Knight and The Dark Knight Rises. Both of which probably made so much due to the praise from Batman Begins, and the recognition the Batman franchise has. Dunkirk, being it’s own film, and a war film on top of that, lacks at least the latter advantage.

            I still stand by my $40-45 Million prediction, but I think a $50-60 Million opening would be more likely, due to the positive buzz.

            But hey, to each his own.

          • Sean McGinnis

            Anyway, hope you enjoy the film! I’m planning on seeing it this weekend with family, in 70MM IMAX just to get the full experience.

          • Tristan Michels

            Not true, actually. Turns out that the real budget for ”Valerian and The City Of A Thousand Planets” is a MASSIVE 210 MILLION US DOLLARS! GOOD LUCK MAKING THAT IN THE USA!

    • Sean McGinnis

      I have the feeling that with good word-of-mouth and reviews, Valerian might over perform significantly; there’s already plenty of positive buzz on social media to boot.

      I could be wrong though, Dunkirk has Christopher Nolan to sell it.

      • Tristan Michels

        I think it could do well, if it didn’t have to compete with 3 BLOCKBUSTERS! (”Spider-Man: Homecoming”, ”War For The Planet Of The Apes”, and ”Dunkirk”.)

        • Sean McGinnis

          Dunkirk and Apes will certainly take a bite out of Valerian’s chances, but maybe it could outclass Spider-Man (by then, it’ll be two weeks after release).

          I dunno, maybe I’m stretching it a bit too far.

          • Tristan Michels

            Well, maybe. I’m very sure ”Spider-Man: Homecoming” could have the same long legs ”Wonder Woman” had. As for the other 2 films, I’m expecting good things from them as well.

        • ASB

          My prediction is way off! Dunkirk got 95% while Valerian got 72%.
          Who do you think is going to dethrone Apes at the BO#1..
          Valerian or Dunkirk?

          • Sean McGinnis

            Dunkirk, for sure. I just hope that Valerian does okay, at least for Luc Besson’s sake.

      • ASB

        Dunkirk got 95% while Valerian got 72%.
        Who do you think is going to dethrone Apes at the BO#1…
        Valerian or Dunkirk?

    • ASB

      Chances are that Valerian and the City Of A Thousand Planets will flop as there is too much competition in the market.

      • Sean McGinnis

        It will most likely bomb domestically (hoping that it opens higher than the predictions say), but it might be saved overseas.

        After all, it has been approved for a Chinese release (they love spectacle), and I think Valerian and Laureline still has a following in Europe (specifically France).

        • ASB

          My prediction is way off! Dunkirk got 95% while Valerian got 72%.
          Who do you think is going to dethrone Apes at the BO#1…
          Valerian or Dunkirk?

  • Tristan Michels

    Oh, and for some odd reason, ”The Emoji Movie” is expected to end it’s run with at least 100 million dollars in the USA. THAT’S WAY TOO GOOD FOR A FILM LIKE THAT! WHY?

    • Roman Reigns Owns The IWC

      Emojis sell merchandise somehow.

      • Keith Johnson

        Sausage Party’s success at least opens up the possibility of more, better mainstream adult animated movies.

        From what we’ve seen so far, nothing good can come from The Emoji Movie.

        • Roman Reigns Owns The IWC

          That’s not a knock on Sausage Party, is it? I like that movie.

          • Keith Johnson

            No. I liked it too.

        • Wayne Turner

          Terrible sequels from The Emoji movie 🙁

  • twnick2014

    “Unbreakable”, “The Circle”, “Diary of a Wimpy Kid: The Long Haul”, and “Rough Night” should all be added to this list.

    • Tristan Michels

      You mean ”Unforgettable”. Also, ”Diary of a Wimpy Kid: The Long Haul” should be ending it’s run by now. It will be on this list.

  • Aaron

    Cars 3 is coming out today here in the UK. I’m sure it will do well and I don’t think it will do a “Good Dinosaur” – that is flop.
    Also, about the Emoji Movie – there has been a lot of hate attached to this movie. Same with “Diary of a Wimpy Kid: The Long Haul” and “Ghostbusters (2016)”. Both flopped. Yes, emojis do have commercial appeal – I’m just saying.
    By the way, according to Box Office Mojo, “Long Haul” got $20 million in the US box office – pretty terrible, considering that, for example, “Guardians of the Galaxy 2” got over $380 million in the US alone. So where’s the page for “Long Haul”? You’ve already done “House”.

    • Tristan Michels

      YEAH! WHERE IS THAT PAGE FOR ”Diary of a Wimpy Kid: The Long Haul”? IT SHOULD BE ON HERE BY NOW!

      • Raymond Davis

        please calm down. this is not a big deal.I am talking to you tristan michels

        • Tristan Michels

          Yeah, where is it?

        • Tristan Michels

          YEAH, WHERE IS IT????

  • David Logan

    Hollywood getting involved in politics hurts their industry. Instead of staying neutral and enjoying the patronage of both ideologies, they alienate a very large portion of their potential audience.
    Wahlberg and Washington seem to be the ones intelligent enough to realize this. Maybe that’s why they are mega stars

    • nolive2020

      Some of Wahlberg’s last movies were about a terrorist attack, an oil spill, soldiers in Iraq and the toxic nature of the American Dream, while Denzel has played Steve Biko, a football coach during desegregation, a professor of a black college during Jim Crow, a wrongfully imprisoned boxer and Malcolm X. Them being entirely apolitical is dishonest at best.

  • Trex

    Rough Night

  • Trex

    Scarlet has 2 bombs this year

    • lazyintellect

      She’s only after the paycheck; quality of the movie isn’t important lol

  • Keith Johnson

    Valerian opens tomorrow. Will it be the bomb we all anticipated, or will it surprise us?

  • Stuart

    The advantage of Valerian is that the movie got resources for its budget like an independent movie,due to huge pre sales and taxes. We could say its the most expensive independent movie ever. So,even if the movie bombs in USA, Luc Besson and his studio dont have much to lose, in fact, the movie could do much less than its budget and STILL manage make revenue.

    • lazyintellect

      I hope it bombs

      • Stuart

        Why?

    • Dylan W

      Whatever the outcome, I want to check it out in 3D while it’s still playing in my theater.

      • Stuart

        Me too. I actually really like these kinds of sci-fi.

    • Honor Veterans

      Valerian will lose 150 million+. I love it when big movies bomb because I am sick of movie companies tossing us crap.

      • Stuart

        I disagree with that point of view. I want bad movies to do bad, I dont just desire a movie that is big but fairly decent to do bad. Like,Im happy for the flop of Monster Trucks,but the flop of Star Trek Beyond made me sad. That doesnt help the industry. Especially a movie like Valeriam that is a “new” IP. Cinema needs new franchises outside Marvel/DC.

      • Tristan Michels

        But it hasn’t even come out in most overseas territories yet! Why?

  • Rollins

    Rough Night:

    Production Budget: $20 million

    Total Lifetime Grosses
    Domestic: $21,781,082 58.8%
    + Foreign: $15,249,739 41.2%
    = Worldwide: $37,030,821

    • Honor Veterans

      Movie makers get roughly 55% of the box office. A 20 million budget would need over 40 mil to just break even. The cheap horror flicks that make 100 mil on a 3 mil budget, make tons more than a lot of so called blockbusters that cost 200 mil+.Look at the latest transformers movie. Pulled in tons of cash, but cost tons of cash. Studios need to stop making expensive movies like valerian. Man that is going to lose 150 mil+.

  • Tristan Michels

    GET READY TO PUT ”The Emoji Movie” ON THIS LIST! IT’S GETTING EXTREMELY ABYSMAL REVIEWS(even worse than even ”Norm of The North”), WITH A 0 PERCENT ON ROTTEN TOMATOES AND AN 8 OUT OF 100(I’m not even kidding) ON METACRITIC. AND THE FACT THAT IT WILL BE RELEASED IN MORE THAN 4,000 THEATERS JUST MAKES ME WISH.

    • 52mlt60

      It isn’t easy to get a 0% rating on RT…it’s got to be a real bomb, especially coming from a major studio (Sony)!

      • Tristan Michels

        OF COURSE!

        • Tristan Michels

          And worst of all is that I’M GOING TO SEE THIS ABOMINATION ABOUT A WEEK AFTER IT COMES OUT! AND I’M GOING TO GIVE IT A BIG 0/10! MAYBE EVEN A 0/100000000!

          • Dylan W

            Why are you even checking out that garbage in theaters? Even that Halle Berry Taken ripoff movie Kidnap looks better than The Emoji Movie. At least I could picture Kidnap being laughably bad, but The Emoji Movie just makes me lose hope.

          • Tristan Michels

            I’m seeing it no matter what, even though I know it’s going to be an abysmal film. And also, I saw the film’s only positive review today. Common Sense Media (sort of) liked it, and gave it a 3/5, WHICH IS TOO EXCELLENT FOR A FILM LIKE THIS! But that’s coming from the same site who didn’t care about films like ”Dunkirk” ”Interstellar”, and ”Baby Driver”(”Dunkirk” is a incredible film, ”Interstellar” is a great film, and though I haven’t seen ”Baby Driver”, I imagine it would be great too.)It still has a 0% on Rotten Tomatoes. It now has a 9/100 on Metacritic, which is a tiny improvement, but it is still very abysmal. But for ”Kidnap”, that film looks like it was made 5 years ago, and it was supposed to be released 1-2 years ago. Why.

          • Dylan W

            I can tell you why Kidnap has been delayed so many times. The original distributor, Relativity Media, went through Chapter 11 bankruptcy in 2015. Kidnap was filmed in 2014 and was originally supposed to be released on October 9. 2015 but got pushed back 4 times and was even removed from the release schedule at one point but it’s finally coming out next weekend from a new distributor, Aviron Pictures, and it is their first film as a distributor.

          • Dylan W

            I think the only reason why The Emoji Movie is going to make money this weekend is because the last animated movie that was released in theaters was Despicable Me 3 and that was about a month ago. Also, keep in mind that kids are still out of school.

          • Tristan Michels

            That’s exactly what I thought, too.

          • Tristan Michels

            I saw ”The Emoji Movie” today. Wow, what an abysmal film it was. Not only did it have all of the bad things I talked about, but I found out one thing. It’s one of the most mean spirited films I have ever seen. Never I had ever ran out of the theater(I didn’t do that with ”Diary of a Wimpy Kid: The Long Haul”, and thankfully I didn’t see ”Norm Of The North” in theaters)until this film at the end, and that’s what I did with this film. This was THE WORST FILM OF 2017. I had to survive 86 DREADFUL MINUTES of my biggest survival movie round EVER. I will say it again, the animation of the humans do look nice, and at least the films message(Be Yourself) is very beautiful, but put that in an abysmal movie and you have a disaster waiting to happen. Really, Sony? I would never THINK to see a film of this abysmal quality ever, ever, ever again. If ”Diary of a Wimpy Kid: The Long Haul” was the ”Nine Lives”(my second worst film of 2016, also an abysmal 0/10 film) of 2017, than this film would easily be the ”Norm Of The North” of 2017. Wow. Just wow.

          • Tristan Michels

            Plus, prepare for the review I’m preparing on Word! GET READY!

    • Trex

      Baywatch closed at $170,761,372 on a 69 million budget
      Haven’t had a blue ray release yet. Did it make enough?

      • Dylan W

        It usually takes 3 months for movies that were released theatrically to go to DVD, Blu-Ray, and streaming services. Baywatch came out on May 25 and it will be released to streaming on August 15 and DVD and Blu-Ray on August 29. Also, Baywatch did make a profit.

        • Tristan Michels

          Never mind, then. ”Baywatch” did decent in the box office, especially since it was the overseas(Yay, German David Hasselhoff fans) market that saved the film from being a total flop. It was only a few million dollars away from making it’s break even point of 210 million dollars, even if it didn’t quite make it. Yeah, sure, it got awful reviews from critics and audiences and was a flop in the USA, but thanks to overseas, it made a lot more money than I expected, so it won’t end up on this list, no matter how much I wanted to. ”Diary of a Wimpy Kid: The Long Haul” has made about 37 million dollars worldwide, which is a little better than I expected, but it’s still terrible. I think it’s ready for this list.

          • Fernando Garcia

            $210 million? Why that high?

          • Tristan Michels

            Well, because, 3 times budget= break even.

          • Trex

            Baywatch is still racking up money overseas. It’s now at 176 million

          • Tristan Michels

            That’s good.

    • Joe Mayes

      Woah. Calm down. First of all, the Emoji movie is (sadly) doing okay at the box office in terms of opening. It opened to $10 million and reached number one at the box office. I know that doesn’t sound a lot, but this is on a $50 million budget, so that means the film has already reached 1/5 of it’s budget (not accounting for advertising). Also, it’s WAY too early to tell if it’s going to do well. Yes the reviews are an incredibly obvious omen and a significant blow to this “film,” but also account parents who ignore
      Critical reviews and people who want to see the film out of irony. This “film” could bank on that to survive. I’m not trying to rain on your parade; I hate the sight of this film, too. It reeks of soullessness, poor decision-making, and worst of all, laziness. And I, too, want to see this bomb so that no other studio would go so low in the sacrifice of artistic integrity. I’m just offering a perspective on this Hollow coffin to creativity.

      As for the Dark Tower, again, it’s way too early to tell if it’ll bomb.

      • Tristan Michels

        The reviews for ”The Dark Tower” came out, and they are… bad. Not ”The Emoji Movie” bad, but just plain bad. An 20% on Rotten Tomatoes and a 39% on Metacritic is enough to make Stephen King fans angry, but the things that I talked about(like the film’s 95 minute running time and the PG-13 rating) could be the reason why the critics didn’t care about it, but the confusing story could be why it’s not getting good reviews. But compared to films like ”Diary of a Wimpy Kid: The Long Haul” and especially ”The Emoji Movie”, the film looks much better in comparison, but for the amount of bad films I saw this year, I’m not even going to waste my time. I’m sorry, but it’s true. Yeah, sure, the film is expected to make a decent 25-30 million dollars in the box office on it’s opening weekend, and might even top the box office as well, but still.

    • Honor Veterans

      Emoji is kicken @$$. Just goes to show what people think other people want is not always easy to guess.

      • Dylan W

        I think there are 2 kinds of people who are seeing The Emoji Movie: families desperate to see an animated movie (keep in mind, there hasn’t been a new one in theaters since Despicable Me 3 a month ago) and people who are watching it ironically (even though I hear it’s too boring to warrant that audience).

  • Billy Bob

    Valerian looking like a lock for a future spot on this list. Might be the last time Besson gets to play with big money.

    • BoxOfficeFlops

      Besson has had big budget disasters before, like the $99m Arthur 3 which lost over $25m and made no fiscal sense for even being made. EuropaCorp is his studio, has a gazillion global investors and it’s hard to imagine his own board not approving a big budget for any of his movies. Maybe if there’s a shareholder revolt…

      • Billy Bob

        Good info…maybe I will short ECP stock.

    • Sean McGinnis

      It’s losing 1,758 screens this weekend. If it doesn’t pick up internationally, then it’ll earn a page.

      http://www.boxofficemojo.com/counts/chart/?yr=2017&wk=31&p=.htm

      • Tristan Michels

        OH, NO! I’m guessing that this will be the last time Luc Besson gets to do a massive budget project. Really sad, but I still have hope for overseas.

        • Sean McGinnis

          Kind of a shame, too. I just saw it yesterday, and while it wasn’t great, I still had a fun time watching it. Looked great in 3D, and had a ton of creativity and charm with the world of Alpha.

          • Tristan Michels

            I agree with you. Same here. Not great, but I still enjoyed it, and it looked excellent in 3D.

  • JMovie lover

    Keep your eye on Detroit. Its sadly looking like it will be on the list with a $34 million budget and $7 million expansion

    • Dylan W

      The Dark Tower and Valerian are ones to look at as well.

    • Michael

      I’m calling it now. Annabelle 2 is gonna be a massive hit. It has gotten solid reviews, it’s only cost 1.1 million to make, and fans for the Conjuring franchise are a very loyal base.

    • Leo

      Detroit has now closed its run with just over $16 million domestically.

  • The GRIM!

    Dunkirk destroyed Valerian

  • Rollins

    “The Nut Job 2” collected $8.9 million,but cost $ 40 million.

    • Aaron Grierson

      It also has the worst opening for a film opening in 4,000 theatres. It was released in so many because, until recently, the US distributor (Open Road Films) was a joint venture between the two biggest American cinema chains, Regal and AMC.

  • pippitypup

    “Detroit” and “Nut Job 2” are cratering.

  • Aaron Grierson

    I think we can all agree that Valerian deserves a page at this point. The cost of making the movie and the advertising spend could have been as much as $400 million, but in America it finished 8th in the box office in only its second week. It has a global box office return of $90 million, which doesn’t even cover the cost to make the movie, let alone the advertising spend.

    • BoxOfficeFlops

      It looks like its toast, but just waiting on the China numbers. It’s a market I’m completely out of tune with and can never predict what will play favorably or not.

  • Tristan Michels

    Yesterday, ”Diary of a Wimpy Kid: The Long Haul” ended it’s domestic run. Safe to say, it’s ready for this list.

    • Tristan Michels

      Come on…. put ”Diary of a Wimpy Kid: The Long Haul” here no matter what.

  • Leo

    Sadly, “Logan Lucky” is going to be on here.

  • Tristan Michels

    ”Diary of a Wimpy Kid: The Long Haul” has ended it’s domestic run. It should now be on this list.

    • Aaron Grierson

      I thought it ended weeks ago.
      According to Box Office Mojo, it got a puny $4,656 (76th) for a total of $20,738,724 domestically, and $18,144,385 for a total of $38,883,109. It cost $22 million to make but I can’t find anything on the advertising costs. May have just got back some money, like Norm in the North.

      • Tristan Michels

        It actually ended on Friday. It did terrible. I think it’s budget included marketing costs.

  • Bob Knee

    Unfortunately, Logan Lucky looks like it might be on the list. May be too early to tell, but it’s definitely one to watch. Shame too, it was pretty good.

    • Dylan W

      It still has many countries left to expand to but I won’t be shocked if it does make the list. I think Logan Lucky fell victim to bad timing. Releasing the same weekend as The Hitman’s Bodyguard was not a smart move since they both arguably targeted similar audiences. Had it been released later in the year, maybe it could have been a different story.

      • Bob Knee

        It doesn’t strike me as an easy sell abroad, since it has a pretty narrow focus on American culture.

  • 52mlt60

    Yesterday’s New York Post tipped me to another potential bomb: TWC’s “Tulip Fever”, a movie that had been sitting on the shelves for three years and is only coming out Labor Day weekend…Judging by its “red band” trailer, it looks to be yet another conventional sex-fest, only set in 17th century Holland. There seems to be bad buzz about this film; what do you think?

    • Dylan W

      Unless it has some Oscar buzz around it, there’s no way it will make back its money. It cost $25 million to make and it’s being released on Labor Day weekend, which is historically one of the worst weekends at the box office. Also, Birth of the Dragon will probably end up on this list unless it makes a lot of money overseas. I found a Variety article stating that it cost $31 million to produce. That’s just production costs, I don’t have the P&A numbers but I imagine they are on the lower side considering the film opened in under 2,000 theaters.

      • Bob Knee

        Birth of the Dragon won’t lose very much money for the distributors, since they bought it for cheap and have very targeted advertising. It’s more meant for promotion for a VOD release anyways.

        • Dylan W

          It won’t lose money for the distributors, but it might lose money for the production company, though. Even though it’s flopping in the U.S., I could see Birth of the Dragon doing really well in China considering the movie is about Bruce Lee and it’s a kung fu movie.

  • Oh, Hi Mark

    Holy cow! Valerian and the City of a Thousand Planets looks to lose 200mil. When all’s said and done.

  • Fernando Garcia

    So will Valerian get added?

    • BoxOfficeFlops

      It’ll be up in a few days.

  • Chris Sorensen

    The worst thing about The Dark Tower was that it was too short. By any standard the Stephen King adaptation needed a lot of character development in order for the audience to appreciate each role build otherwise it was just a free for all special effect circus. Needless to say Idriss Elba was magnificent in his role as the gunslinger just like the novel character. Yet for some reason I could not get used to Tom Taylor who played Jake. In the novel he was more progressive, hardened and up to the tasks that the gunslinger provided. It just goes to show that run of the mill directors often take the short easy way out with a big paycheck as well as the producers. This was a debacle from the very beginning frame to the last. Great actors but it hardly made up for its lack of content, plot, theme, and emotional turmoil that every character had to endure in the story, which was missing entirely. I hope in the future if someone were to redo this classic tale of good versus, and evil then at least get someone who knows the real story not just some skip reader. If I were to finance this film… then it would be Peter Jackson who should take the directing lead or at least James Cameron. Both know the scoped vision on how to create a grandiose movie in its entirety such as this fan favorite.

  • Chris Sorensen

    The reason Valerian failed was because nobody in america knew of its origin. Basically it come from a French comic of the same name. Its popularity in France is compared to Bleach or Naruto manga comics in Japan as well as other countries. Yet the movie itself is a blossoming vision of Luc Besson who directed The Fifth Element, which did fantastic at the box office. Perhaps if France’s version of Comicon landed in America written in English it would have created a new fan following. Alas that did not happen. Thus the story itself seemed too convoluted in order for the audience to make any sense of it all. Still for its lack of story understanding it held massive amounts of special effects which to me was a breathtaking example of Luc’s imagination. He can still blow audiences away with his collaboration with the film crews to make his mark in the movie industry. If anything other than directing, he has the fortitude to amaze teen minds all over the world. I’d say if america was to read this story from first book to last then maybe just maybe they could appreciate its message overall. Sadly though… Luc must contend with the narrow minded critics of america because of the fact it was not american made. Still… kudos to Luc Besson for his wild thrill ride in our solar system.

  • Chris Sorensen

    Lastly for Ghost in the Shell, it was a sad day when it began WITHOUT its original beginning soundtrack provided by Kenji Kawai. The fact that such an important first frame musical track was needed made audiences angry once it started without it. Second, Scarlett Johansson playing the Major was a bad move. Since the main character was Asian in the 1995 animation version it should stand to reason that the lead actor should also take the role who is of the Japanese guild of actors. Why mess with something so incredibly profound such as this film? Again as I mentioned below with the Dark Tower, run of the mill directors should not take the helm. They should have asked Mamorou Oshii to direct the film since his visionary prowess would have cemented the entire fan base along with Kenji’s haunting music making this cult fan favorite a possible Oscar winner. Yet as before producers do not care about quality, they care only about what the next financial bloom is going to be using high tech special effects without a story base to go along with it. The only scene which I did like in the entire film was the hand to hand combat segment between apartment buildings with the Major, and her runner. That was the most poignant example of the film which was genuine. At least they got that one right. Other than that the rest fell short for continuous distractions such as holographic images through out the city, which the animation had very little of. There was no need to add such ludicrous scenes. All in all, not a bad attempt but… not a great one either. Hopefully they will ask Mamorou to direct a redo with an all star Japanese cast.

  • Keith Johnson

    I think it’s time we add Valerian. The foreign box office isn’t helping it much.

    Also, were there any bombs during one of the worst box office weekends in 15 years?

  • Leo

    Get prepared for Tulip Fever to be added!

  • Mike Smith

    What about Baywatch???

    • Fernando Garcia

      The international box office bailed it out. You won’t see the movie here.

  • Rollins

    Valerian?The Nut Job 2?

    • Sean McGinnis

      Valerian is posted now, I’ll bet it won’t be long for Nut Job 2 to get a spot here. It hasn’t even recouped it’s budget yet.

  • 52mlt60

    Here’s another turkey to check out: “The Layover”, a so-called comedy directed by actor William H. Macy, has a 0% rating on Rotten Tomatoes! As I said before, it’s not easy to get a 0% on RT, so this movie must be really bad (by contrast, “The Emoji Movie” got an 8% and “Tulip Fever” an equally dismal 11%!)

    • Roman Reigns Owns The IWC

      The film also apparently sat on the shelf for 2 years, filming was completed in June 2015.

  • John Oman

    Life was a flop? Liked the movie even though it was a lot like Alien.

  • Jordan Newell White

    Not only were this summer’s films horrible in comparison to summers past, but the box office was horrible too. Rotten Tomatoes, too many sequels and reboots, big budgets, competition from Netflix and Amazon, the fading of star power, and many others played a role in making this summer dreadful. Granted, My Little Pony: The Movie does not have the kind of audience a Disney movie would have, and an even smaller unexpected demographic called bronies, yet given the low cost of Captain Underpants: The First Epic Movie, also made in Canada, I wouldn’t be too surprised if MLP had a similar budget and managed to make back it’s money in all worldwide territories that it will get distribution in, along with merchandise sales coming along with the movie. The demographic reasons are why the box office analysts are leaving out MLP in their fall forecast, pinning their hopes on movies like IT, Kingsman: The Golden Circle, The Lego Ninjago Movie, Blade Runner 2049, Thor: Ragnarok, Justice League, and Star Wars Episode VIII: The Last Jedi. They are really Victorian minded.

  • Mike Smith

    How about Kidnap???

    • Bob Knee

      Wound up being quite profitable for the distributors. Spent only $3 million buying it and about mid-teens paying for advertising.

  • BeanerWhoHatesBeans

    Tv series shows are in. No one wants to leave their house anymore.

  • Mike Smith

    Anyone for Leap! (Or, Ballerina, whatever they called that)?
    How about Surmfs: The Lost Village???

    • Bob Knee

      Leap made a ton overseas and TWC bought domestic rights for only a few million. It’ll wind up profitable for just about everyone. Smurfs did alright overseas, so it might have broken even or even made some money.

  • Lindsay Dale

    What about The Circle?

    • Ian

      The Circle earned $20 million on a $18 million budget in the US and there was very little marketing so it appears to be a break even or, at worse, a small loss for its studio and distributor. Everyone still loves Tom Hanks, Emma Watson, & John Boyega so it’s not a career-breaker for its acting star although it does not bode well for its director & co-producer James Ponsoldt.

  • Mike Smith

    We got a couple of new losers this weekend of Irma:

    Home Again
    Charlie Sheen’s 9/11

    • BoxOfficeFlops

      Did anyone see 9/11? $400 per screen average for the entire weekend? Another dud for John Aglialoro who funded the lousy Atlas Shrugged movies.

  • twnick2014

    “Detroit” and “The Nut Job 2” should be added to this list as well.

    • BoxOfficeFlops

      The Nut Job 2 has some major markets it will open in the upcoming months — just waiting to see how it performs. Detroit on the other hand looks like its a money loser — holding off on the slightest of slight chances it emerges in a few offshore markets as a serious award contender and pulls in ok numbers.

  • Sean McGinnis

    So, are The Dark Tower or The Nut Job 2 going to be on this list?

    • BoxOfficeFlops

      The Dark Tower is at $107.3m and pulled in $3.5m last weekend. At this point I have no idea if it will land a China release. Holding off for now.

  • Brian D

    Jennifer Lawrence’s Mother looks like it’s going to end up flopping. The film has an F grade on CinemaScore meaning audiences hate this film and the film currently has a worldwide total of 13.5 mill against a 30 million budget. Not good for Jennifer Lawrence. IT is eating into it’s box office gross. http://www.msn.com/en-us/movies/news/%E2%80%98it%E2%80%99-targets-dollar58-million-2nd-weekend-while-audiences-pan-%E2%80%98mother%E2%80%99/ar-AAs0UYA?ocid=iehp Don’t see Mother! The film is god awful and is trying to be artsy just for the sake of being arts. Plus, really gross imagery.

  • Pippitypup

    Where’s “Detroit”? It flatlined. “mother!” has cratered. We’ve had two F movies this year.

    • Leo

      Detroit got an A- from Cinemascore.

      • Pippitypup

        And no boxoffice.

  • Tristan Michels

    This has easily been the BIGGEST September in years, with ”It” dominating the box office and soon will become one of the biggest horror films ever, but with the new releases, I’m definitely concerned. I really was looking forward to ”Kingsman: The Golden Circle”, even though it was rated R, but the mediocre reviews it got made me not bother. But the film I’m really concerned about the most is ”The Lego Ninjago Movie”. I really loved ”The Lego Movie”, and ”The Lego Batman Movie” was great fun, too, but after seeing the MIXED reception the film got(49 percent on Rotten Tomatoes compared to the 96 percent and 91 percent ”The Lego Movie” and ”The Lego Batman Movie” got on the same site respectively), I wasn’t very compelled to see it in theaters. Maybe if it comes out on DVD and Blu-Ray, I might take a look at it, I suppose?

    • Aaron Grierson

      Do you seriously rely on some paid critic’s opinion. It’s your choice, don’t let the critics influence it.

      • Tristan Michels

        Yes, I do.

        • Dan B

          Just would like to tell you that it’s not a disappointment. If you have time sometime go out and see it. It’s really solid.

          • Tristan Michels

            Oh really. I’m still waiting for the Blu-Ray when it comes out.

  • Dylan W

    Mother! will probably end up flopping at this point due to the polarizing nature of the film. American Assassin is going to flop if it doesn’t do well internationally from here on out. If Stronger doesn’t become an awards contender, it’s not going to warrant its $30 million budget. Logan Lucky isn’t looking too good financially. The Nut Job 2 and Detroit are outright flops.

  • Eli U. Lamoreaux

    Friend Request should be added as it performed way below expectations, even for a horror film. Not helping matters is that it was already released in foreign markets a year ago.

    • Dylan W

      Friend Request only had a budget of $9.9 million. The person who runs this site likes to list movies that flopped that had a budget of $20+ million unless they have a significance to their failure if their budget is under $20 million. I guess Friend Request might fall into the latter category because it now holds the record for worst opening for a movie playing in at least 2,500 theaters ($2 million opening; previous record went to Victor Frankenstein with an opening of $2.5 million).

      • Roman Reigns Owns The IWC

        Not surprised, it was supposed to come out last year, but the studio kept changing the release date. It had dates for October, November, and December last year. I think the studio knew they had a bad film on their hands.

  • Aaron Grierson

    I think the Nut Job 2 will scrape a profit.
    Detroit will flop, even though it’s not been released in France, Brazil or Germany as I write this.

    • Dylan W

      I really don’t think Nut Job 2 will scrape a profit. It just recently cleared its production budget and it still hasn’t covered its P&A (print and advertising) costs yet.

      • Aaron Grierson

        Fair enough, although it hasn’t been released in Spain and France, and it’s out in Australia on August 2018 (don’t know why). Then again, looking at the first film’s stats –
        http://www.boxofficemojo.com/movies/?page=intl&id=nutjob.htm – , maybe you’re right – the movie will flop. We can only wait and see…

        • Roman Reigns Owns The IWC

          The studio had a lot riding on the franchise too, they had announced a stage show a few months ago.

  • Pippitypup

    “Detroit” and “mother!” both deserve write-ups.

  • Mike Smith

    We got a new flop coming. for the first weekend of October-Flatliners! No, not the Julia Roberts one-it’s whatever they called it-a remake or a reboot!!! Too bad!!!

    • Aaron Grierson

      My god…I knew it would be bad…but I didn’t know it would be THIS bad…3%. Maybe the phrase “dead on arrival” is at its most apt here.

  • JK

    Where’s Transformers The Last Knight?

    • Tristan Michels

      It was able to do well in the box office, making more than 605 million dollars worldwide. You won’t find it on this list at all.

      • Bob Knee

        It didn’t do well, it was a massive disappointment. It didn’t lose much money, but it didn’t make much either.

        • Tristan Michels

          Well, for the disappointment part, I might agree with that. But since it still made money, Paramount will be perfectly fine.

          • Bob Knee

            Paramount’s been in crisis mode for the past two years. This needed to be a bigger hit than it was. Transformers and Mission Impossible have been the only two big franchises that they’ve had, and Transformers losing that status is a big deal.

        • JK

          Well I’m surprised it’s even on this list given that the movie was considered bad in every way and officially flopped at the US box office. What gives?

          • JK

            Sorry I meant to say that I’m suprised it’s NOT even on this list.

    • Aaron Grierson

      Tristan’s right, I’m afraid. It played below expectations, but in a poor summer, $605 million was a massive sum.

  • Rollins

    American Assassin is a good candidate for this list.

    • Boojitsu21

      It’s at $58m global with a $33m budget. I would imagine by the time it closes out of all markets it’ll be (roughly) break even? Still to be released in Spain, Italy, South Korea, and Norway. No idea if it’ll ever release in China? Probably not, but if it did would probably make up the rest of it’s budget deficit?

  • Jordan Newell White

    Why is The Mountain Between Us listed in the pending movies section?

    • Bob Knee

      The opening has been widely noted as being underwhelming for a $35 million film. Probably won’t make money in the long run.

  • Fernando Gomes

    Hold on, it’s too early to say something about the Lego Ninjago Movie since it’s being released in France and the UK this week.

    • Aaron Grierson

      Agreed. It won’t make anywhere near the money The LEGO Movie made, but it will make enough.

      • Fernando Gomes

        Which is why we first must wait before anything.

        • Slyfox1

          Keep in mind, however, that the movie had a budget around $70 million so it would need to gross a lot more than the $90 million it’s taken in so far. Not sure how big the ad budget was either, but I’d give a wild guess that it would have to gross somewhere north of $200 million to break even.

          • Fernando Gomes

            The budget of The Lego Ninjago Movie is 70 million.

  • Pippitypup

    Things don’t look too good for Blade Runner.

    • Jordan Newell White

      Kind of shocking that I believe My Little Pony only cost a fifth of what Blade Runner cost and given merchandise sales, ticket sales, and social media monetization, it will walk away with a modest profit. My Little Pony is doing better than Blade Runner, despite coming in 4th place at the box office. Blade Runner cost $150 million, and from the looks of it, will struggle to make a profit.

      • Tristan Michels

        I will have some good news for you. ”My Little Pony: The Movie” only cost 5 MILLION DOLLARS to make! So for the 8 million dollars it made on it’s opening weekend, it’s still considered a success. Adding to the fact that it has now made 16 million dollars worldwide, already more than the 15 million dollars it needed to break even, and the film is still making a profit for Lionsgate. Yeah, sure, that’s a very lousy amount of money for a major film, but for a film that cost a very tiny amount of money like this? It’s actually very good! So it’s still considered a box office success!

        • Slyfox1

          Tristan, that budget figure you quoted may have been an early production cost but did not include advertising. Check out this link:

          https://www.fimfiction.net/blog/766879/final-budget-for-my-little-pony-movie-revealed

          The movie production and advertising costs were almost $30 million. MLP would need to gross close to $60 million to not lose money during its theatrical run. It would have to gross well over $60 mill to be considered successful.

          • Aaron Grierson

            Wow, never thought it would be that much. And considering it has just dropped 68% in its second week, I don’t have high hopes for its future prospects.

          • Tristan Michels

            Well, oh no. Turns our it needs to make at least 60 million dollars JUST to break even! Then I was wrong! It will become a box office flop if it doesn’t make at least 60 million dollars worldwide!

    • Ian

      The $150 million Blade Runner 2049 has worldwide revenue of $156 million ($60 million in USA & Canada, $95 million outside USA/Canada) so far in 9 days of release. It will get past $170 million before October 27 if it can average at least $1 million per day and then it will open in China and may be able to top $200 million before it and all other October releases are buried by Thor Ragnarok in the first week of November.

  • JK

    Where’s The Mummy (Tom Cruise version)? Heard it flopped big time.

    • Bob Knee

      Flopped stateside, but probably broke even in the long run thanks to the international box office.

  • Mike Smith

    Bad news Bale Runner 2049 is a flop in the U. S., making $11 million in the second weekend, and $60.5 million so far. Sad, just like what the oringial got!!!

    • Aaron Grierson

      The original flopped thanks to ET, but here, I think it’s because of the $150 million budget plus P&A, and the slow market that’s plagued recent months.

    • ASB

      Good Direction but too much deja vu (yawn!)

      This flick reminds me of Terminator Genisys, which is based on an already established franchise. The difference is that BR is based on a novel (which some people disagree that it was more based on the animated feature Ghost on the Shell) while TG was more based on Cameron’s thriller Terminator.

      It also reminds me of Batman Begins, where the focus was more an psychological drama over action.

      I watched it in IMAX with Laser and it was nice. This resulted in bright images, especially the oceans, projected by dual projectors on the giant 42 feet high, 65 feet wide screen of IMAX, completely using the whole screen with a little of chopping the picture. The images are larger than life, but they don’t confuse the eye or strain the vision of the audience. Along with 12000 Watts IMAX proprietary sound system that was used very well for the sound editing! Viewing it in IMAX with Laser was spectacular. The visuals were dazzling.

      Overall, it’s a 180 minutes (including trailer preview and numerous ads) one-time watch. Not to the grand level of the original but good enough for watching it in IMAX!

      Spoiler Alert
      Ford and Gosling fighting each other? How many times did we see this? First becomes fiends and then friends. Everyone knows what will happen to the villain. The hologram GF concept was good. The ending was also very predictable!

      I got a complimentary ticket as there was some technical issue in the projector!
      My significant digit score: 6.4/10

  • Tristan Michels

    Here’s another film that’s going to be a HUGE box office flop that’s coming out this week! ”Geostorm”! The film looks terrible and looks like another generic big budget disaster film with lots of CGI effects but nothing else on every level! I heard that that the film will NOT be screened for critics, AND it will make 10-15 million dollars on it’s opening weekend! And not to mention that the film cost 120 million dollars to make! Get ready!

    • Sean McGinnis

      Brave the loss. I think Geostorm will probably be WB’s second biggest flop this year, behind King Arthur.

      Doesn’t help that unlike King Arthur, people don’t see any reason to rewatch Geostorm, so it’ll just be forgotten in the end. A massive bomb for Gerard Butler, indeed.

  • Leo

    The Snowman and Only the Brave should make this list too.

    • Not sure where this $35 million figure that is floating around came from. The Norway film commission has the budget at about $21 million — and that doesn’t appear to be after rebates. Seeing how 15% of the script wasn’t even shot, I can’t imagine its much higher.

  • Fernando Gomes

    What’s a hiccup?

    • Aaron Grierson

      Basically they ran into some difficulties trying to get the comments from the old site over to here.

  • Tyler

    So, are we going to see Geostorm on this list?

    • Lets see how it does in China.

      • Sean McGinnis

        So far it made around $33 Million in China, beating Blade Runner 2049.

        At this rate, I believe Geostorm will lose money; but the international markets might soften the blow.

    • Timmy Sargent

      It cost 137 Worldwide.

  • Fernando Gomes

    You guys were right about mother!

  • Aaron Grierson

    Can we just put Detroit out of its misery now? I don’t see how Germany is going to help the box-office numbers.

    • The GRIM!

      It flopped bad too

    • “Can we just put Detroit out of its misery now?” Ha. Yes, it will be posted soon.

  • The GRIM!

    No interest in thank you for your service. My son and I are combat vets, us army, and we don’t like seeing actors play veterans. Let them serve then play vets.

  • Sean McGinnis

    Jesus, I didn’t expect Suburbicon to flop as hard as it did.

    • It’s toast. Working on it. Will be up soon.

  • Eli U. Lamoreaux

    I think Amityville: The Awakening would be a good candidate now that it has grossed a mere $742.

    • Aaron Grierson

      Since it was only released in ten theatres, I have a feeling this movie won’t be covered, but since the last Amityville film grossed $108 million, it is a stark downturn, and I think this may be excepted and will be covered anyway.

      • Keeping that one off of here since its a cheap Blumhouse movie that got dumped online for free.

  • Choco

    Mother and Blade Runner 2049 really flop that bad?

  • Fernando Gomes

    There’s one thing which I really don’t get it.

  • Keith Johnson

    Are you sure we can’t add Spark? Even if it only played in 300 theaters, there’s no way it made a profit.

  • Timmy Sargent

    Geostorm? The Forgeiner?

  • Timmy Sargent

    Honestly, Valerian Should Be Off The List. it made 211 worldwide.

    • Aaron Grierson

      You need to add the advertising costs, which could have pushed the budget up to $300-400 million, plus the fact that theatre chains only pay distributors 55% of the gross

    • Slyfox1

      Unfortunately, only about 55% of that will go back to the studio. And of that $124 million, 60 million went for P&A, leaving about $64 million to offset the $178 million production budget.

    • JK

      Are you serious?! That movie more than deserves to be on this list.

  • Tristan Michels

    I’m still waiting for ”Diary of a Wimpy Kid: The Long Haul” to be on this list, even if it ended it’s run a long time ago. It made 40.1 million dollars worldwide on a 22 million dollar(which I think included marketing)(and I originally estimated the budget at 25 million dollars, but 22 million dollars is still close)budget, which is just terrible. It should be on this list.