Bomb Report

reporting on every movie that bombed at the box office.

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2008

2008 Box Office Flops







  • Histpoli Buff

    Add The Incredible Hulk which was released that year 2008, because it had a $150 million budget and grossed $263 million worldwide, which would count as a flop.

    • Tristan Michels

      Actually, that film did make a decent profit for Universal and Marvel Studios. Sure, 263 million dollars on a budget of 150 million dollars isn’t that good, and yeah, this was the only film in the MCU(Marvel Cinematic Universe)that was considered to be a bit of a flop. But still, at least both studios lost no money on this, but it still should have done better, especially since it got decent reviews from critics.

  • Leo

    Ghost Town.

    • BoxOfficeFlops

      added.

  • John

    Run Fatboy Run?

    • BoxOfficeFlops

      It cost less than $10 million and grossed $33 million.

  • Dylan W

    More movies to add:
    – Defiance ($32m budget, $51.2m gross)
    – Frost/Nixon ($25m budget, $27.4m gross)
    – Australia ($130m budget, $211.3m gross)
    – Soul Men ($40m budget, $12.3m gross)
    – Appaloosa ($20m budget, $27.7m gross)
    – Traitor ($22m budget, $27.7m gross)
    – Death Race ($45m budget, $75.7m gross)
    – Space Chimps ($37m budget, $64.8m gross)
    – The Incredible Hulk ($150m budget, $263.4m gross)
    – Be Kind Rewind ($20m budget, $30.6m gross)
    – Fool’s Gold ($70m budget, $111.2m gross)
    – Welcome Home Roscoe Jenkins ($35m budget, $43.7m gross)
    – Untraceable ($35m budget, $52.7m gross)
    – Mad Money ($22m budget, $26.4m gross)

  • Mike Smith

    How about “Bride Wars”? It’s blown Anne Hataway’s chances for a Oscar for “Rachael Gets Married”!!!

  • Mike Smith

    How about Emma Roberts’ “Wild Child”, which was supposed to be compeated against the Star Trek reboot in the U. S,, only to went straight-to-video instead!!!

  • Mike Smith

    I thought Mad Money is perfect for it, since it’s the film Katie Holmes made after turning down Christoper Nolan’s offer to reprised her Batman Returns role in The Dark Knight.